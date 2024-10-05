孫芸芸「20年前舊片」被挖出！　今昔對比網驚：不是同一張臉

記者顧齊祐／綜合報導

今年46歲的「台灣第一名媛」孫芸芸婚後育有一對兒女，不過她私下勤於保養，始終維持纖瘦窈窕的比例，至今仍被廣大網友視為女神代表人物。近日就有大陸網友挖出過去孫芸芸登上節目《康熙來了》的片段，發現與現在的她外型有著明顯差距，讓網友驚呼「完全不是同一張臉」。

▲有網友挖出20年前孫芸芸登上節目的片段。（圖／翻攝自YouTube／康熙好經典）



有大陸網友曬出了20年前孫芸芸登上《康熙來了》的片段，畫面中她頂著一頭波浪長捲髮，穿著白色長袖上衣，以及牛仔喇叭褲，展現出了窈窕的身材曲線，整個人散發出了優雅的氣質。

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▲孫芸芸以前的臉顯得更加豐腴。（圖／翻攝自YouTube／康熙好經典）



而與現在的孫芸芸對比可以發現，以前的她臉頰更加豐腴，皮膚也是健康的小麥色，看起來相當緊緻光滑，妝容也與現在大不相同。現在的臉少了嬰兒肥後，顯得更加窄長，不過卻也看不出任何瑕疵，彷彿被凍齡了一般，完全看不出真實年齡已經46歲。

▲現在的孫芸芸臉少了嬰兒肥後，顯得更加窄長。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）



20年前的舊畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言表示「她跟現在完全不是一張臉啊」、「變化太大了」、「感覺兩頰的骨頭都沒了」、「嬰兒肥沒了，臉變長了啊，脂肪都沒了」、「孫以前是方臉啊，後面變尖臉了」。