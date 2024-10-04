短今被曾國城誇撞臉高勝美！　曬對比照羞問：像嗎？

記者王靖淳／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員，憑著甜美外型圈粉不少人的她，平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常。今（4）日她就發文透露，在錄影時與主持人曾國城的一段趣味對話，表示自己被對方說長得像原住民歌后高勝美。為此，短今貼出對比照，並好奇問網友：「你們覺得像嗎？」

▲短今是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今透露，在節目錄製中，主持人曾國城再度提到她的外型和講話方式讓他聯想到歌手高勝美。短今也笑著回應：「城哥你上次也這樣說。」引發現場一陣歡笑。曾國城表示，他不是第一次有這樣的感覺，並堅定地說：「那就是真的很像，講話的方式也很像。」

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▲短今被曾國城說長得像高勝美。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言，對於她是否與高勝美神似表達各自的看法。有網友表示認同曾國城的看法，寫下「有像」、「除了高度之外，是還蠻像的」的留言。有一派網友認為不像，因此留言虧她，「不像」、「可惜音色沒辦法像」、「回城哥沒錯，是高勝美的妹妹，高又美」。另外還有人稱讚短今，「都是美女」、「短今最美了，最像短今」、「我看過高勝美本人，妳比她漂亮」。