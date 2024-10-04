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《黑白大廚》白湯匙金承珉「曾為籌妻子3億醫藥費奪冠」　鏡頭竟遭刪光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣廚藝大賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》開播以來，討論度居高不下，每位主廚的餐廳預約爆滿，人人都想嚐看看美食。然而，節目裡其實有不少遺珠，他們因沒能晉級遭到刪除鏡頭，其中一位「白湯匙」主廚金承珉擁有一段令人鼻酸的故事，他曾為了籌妻子醫藥費參賽，只是妻子還是在2019年離世，消失螢幕前5年多再次現身，怎料鏡頭被剪光光，使得觀眾爆氣，韓網掀起抗議聲浪。

▲▼ ▲▼ 《黑白大廚》白湯匙金承珉「曾為籌妻子3億醫藥費奪冠」　鏡頭竟遭刪光。（圖／翻攝自Netflix）

▲白湯匙金承珉消失5年再度復出螢幕前，沒想到鏡頭被剪光。（圖／翻攝自Netflix）

「白湯匙」主廚金承珉是《廚神當道韓國版》第一季的冠軍，他當年出賽主因是為了湊齊罹癌妻子的醫藥費，該節目優勝獎金為韓幣3億元，拿下冠軍後，他哭著向妻子告白：「遇到了不成材的老公，害得妻子一起辛苦，多虧了妻子才能走到這裡。」夫妻倆感情情深，感動許多觀眾。

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▲金承珉當年為了籌妻子醫藥費參加奪冠」　鏡頭竟遭刪光。（圖／翻攝自《廚神當道韓國版》）

▲金承珉當年為了籌妻子醫藥費參加《廚神當道韓國版》奪冠。（圖／翻攝自《廚神當道韓國版》）

金承珉因頂著《廚神當道韓國版》冠軍頭銜，後來節目邀約暴增，曾出演過《拜託了冰箱》，他坦言也是為了老婆：「因為妻子喜歡看我上電視。」只是夫妻倆在2019年生死離別，罹癌已久的妻子最終不敵病魔離世，享年46歲。

▲金承珉「曾為籌妻子3億醫藥費奪冠」　鏡頭竟遭刪光。（圖／翻攝自JTBC）

▲金承珉後來出演《拜託了冰箱》也是為了妻子。（圖／翻攝自JTBC）

突然痛失愛妻，金承珉2019年以後幾乎消失於螢幕前，直到《黑白大廚：料理階級大戰》開打，觀眾皆很驚訝相隔5年之久再次看到他，然而，他因未晉級成功，鏡頭遭刪光光，韓網直呼可惜「我還想看更多金承珉主廚」、「拜託多放一點未公開彩蛋影片」、「全部剪光也太沒人情味了」。

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金承珉, 黑白大廚, 黑白大廚, 黑白大廚：料理階級大戰

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