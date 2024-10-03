屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

記者潘慧中／綜合報導

中颱山陀兒於3日中午12時40分登陸高雄小港，雖然強度減弱，但颱風眼牆的侵襲範圍已擴大至屏東。百萬YouTuber大蛇丸身為屏東人，稍早也上傳一段陽台外的畫面，恐怖程度讓他不禁直呼：「哎唷威壓～。」

▲▼大蛇丸意外拍到樹被狂風吹倒。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



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大蛇丸打開房間落地窗，拍攝屋外正被颱風侵襲的畫面，風雨交加，一整排樹被狂風吹得直搖晃，其中一棵還因為承受不住而倒下，讓他忍不住叫出來，「哎唷威壓～那是什麼倒了？」

▲大蛇丸不斷喊「哎唷威壓」。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



鏡頭一轉，大蛇丸自拍提醒粉絲此時不要隨便出門，「這個很嚴重喔，哎唷威壓～今天颱風大家沒事就不要出門了，現在外面比我女朋友還兇！」

▲大蛇丸開玩笑說颱風比女友還兇。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



大蛇丸急轉直下的危險發言，立刻吸引不少粉絲留言：「打完文章就在跪鍵盤了吧」、「女朋友在背後很火」、「這不怕死的發言」、「貼文調皮了。」

大蛇丸IG全文：

哎唷威壓～今天颱風大家沒事就不要出門了，現在外面比我女朋友還兇！