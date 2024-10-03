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方文琳罹癌後首露面！認了術後失聲「吞嚥困難」辛苦調養過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》由導演李崗創辦並擔任執行長的財團法人影想文化藝術基金會製作，改編自台日混血作家「一青妙」的小說，即將於本週末5、6日連兩天在臺中中山堂演出，也是方文琳日前宣告罹患「食道癌零期」後，首度公開露面。

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》即將移師台中演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

方文琳透露發現罹癌時，已經接下《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》演出，因為離臺北場正式開演還有2個多月時間，她決定先開內視鏡微創手術復原，事先也告知李崗等基金會同仁，就怕術後無法如期恢復，耽誤舞台劇演出。

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▲▼方文琳。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳日前宣布罹癌。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

不僅如此，方文琳回憶術後復原期間連吞嚥也困難，怕狀態太差無法好好演出，讓她一度想辭演舞台劇。好在醫護人員細心照料，她也靠著自己日以繼夜努力調養，終於在上月初臺北首演之前恢復健康，在舞台上精神飽滿、聲音宏亮，絲毫看不出來曾經連聲音也發不出。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》即將二度前進臺中、第一次登上高雄舞台，她也歡迎觀眾說道「請來臺中、高雄觀賞現在能在舞台上健健康康、活蹦亂跳的我的演出！」

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》即將移師台中演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

而方文琳從玉女歌手出道轉戰戲劇界，近年來更開始嘗試舞台劇，她坦言愛上舞台劇演出，是因為喜歡跟觀眾有近距離的接觸，坦言「還沒演出舞台劇之前，我也是觀眾之一，就覺得『哇好棒！要是有一天我有機會站在舞台上演出，是多麼榮幸的事情。』所以就挑戰了舞台劇，演出後更是愛上了舞台劇的表演，那種一顰一笑、一哭一悲的呼吸都是跟觀眾一起存在的，最後的謝幕，享受觀眾給舞台上演員鼓勵的掌聲，是很迷人的。」

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》即將移師台中演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

身為中部人，方文琳對臺中自然熟悉不過，《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》第二度踏上臺中的國家級劇場讓她相當興奮，直呼「臺中美食好多，2022年演出時就曾盡地主之誼，抽空帶劇組去放鬆一下、按摩抒壓，還曾帶他們到自己認識朋友開的海鮮料理或特別料理餐廳享受美食，這次我想有空的話，一定也會帶他們去朋友餐廳大快朵頤一番，也可以去逢甲夜市逛逛。」

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》講述基隆礦業大家族長男顏惠民（蔭山征彥飾）經歷動盪時代，娶回銀座平凡店員一青和枝（大久保麻梨子 飾），女方婚後才發現原來自己嫁入臺灣五大家族之一的顏家。一場看似羅曼蒂克的異國戀情，各自懷著想被國家認同、想被家族認同的複雜心理，彼此以不同的方法找尋那個年代屬於自己的位置。

由蔭山征彥、大久保麻梨子、一青妙、伊正、方文琳、陳家逵、榆丹與米七偶主演。《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》由富邦金控等企業支持贊助，將於10月5、6日在臺中中山堂，12月7、8日移師高雄衛武營歌劇院演出。

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