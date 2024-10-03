國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

記者潘慧中／綜合報導

「國光女神」依依和納豆（林郁智）穩定交往中，但其實以前也曾遇人不淑。她近日上節目坦言，曾經在陽明山餐廳吃到一半被前任放生，但當下怕「如果他回來看到我搭了別人的車，可能會更生氣」，她就獨自走下仰德大道。

▲依依曾被前任放生在陽明山。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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依依在《小姐不熙娣》透露，當時是和男友一起去陽明山吃野菜，相較於對方認為點3道菜就好，她認為在這類餐廳就是要點一桌菜嘗鮮，吃不完再打包，結果「他在我點菜的時候就不高興了」。

▲依依和前任的點菜習慣不同。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



生氣歸生氣，男友不但沒有溝通，吃飯的時候就只吃自己覺得要點的兩道菜，一句話都不和依依說。直到依依脫口「你就一直板著一個臉跟我吃，我覺得這菜都不好吃了」，男友瞬間理智線斷掉，放下筷子、開車走人。

▲▼前任聽到依依脫口「你就一直板著一個臉跟我吃，我覺得這菜都不好吃了」理智線馬上斷掉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



依依最後自行付錢，並拎著打包好的七道菜，哭著獨自走路下山，當時還開始下毛毛雨。她發誓這一切都是真的，因為有很多車停下來詢問是否需要幫忙，但怕男友回頭看不到她又會生氣，她就婉拒了。

▲依依邊哭邊走下山。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



依依打電話問男友「都不擔心我在山上會怎麼樣嗎」，對方只說在山下速食店等她，但當她一回答「不想要上你的車」，男友只說了「喔好」就又開走了，這次的慘痛經驗至今仍讓她印象深刻。

▲依依當年因在《國光幫幫忙》擔任助理主持人爆紅。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

