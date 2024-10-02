ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被《馴鹿寶貝》瑪莎原型告！Netflix提撤銷「遭法院駁回」原因曝光

記者劉宛欣／綜合報導

Netflix人氣影集《馴鹿寶貝》劇情該劇以一名喜劇演員被跟蹤騷擾，改編自男主角理查蓋德（Richard Gadd）的真實經歷。該劇不僅在觀眾間掀起話題討論，還在今年的艾美獎中獲得包括最佳迷你影集、最佳女配角等6項大獎。然而，劇中角色「瑪莎」的真實原型費歐娜哈維（Fiona Harvey）卻不滿自己的形象被扭曲，因此對Netflix提出誹謗訴訟，要求巨額賠償。

▲▼艾美獎《馴鹿寶貝》、《大熊餐廳》、《王冠》。（圖／路透社）

▲《馴鹿寶貝》拿下艾美獎最佳女配角獎。（圖／Netflix提供）

劇情講述了哈維原型的角色「瑪莎」跟蹤理查蓋德的經歷，由英國女演員潔西卡甘寧（Jessica Gunning）飾演，甘寧憑此角色獲得了艾美獎最佳女配角獎。然而，該劇的開頭標示「這是真實故事」，讓人誤會劇中所描繪的情節完全基於現實。哈維對此表示不滿，稱自己才是真正的受害者，指控劇集對她犯了「故意精神傷害」及「侵犯公眾權利」，要求賠償1.7億美元（約新台幣54.18億元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《馴鹿寶貝》劇照。（圖／Netflix提供）

▲潔西卡甘寧飾演跟蹤狂。（圖／Netflix提供）

針對哈維的控訴，Netflix曾向法院提出撤銷訴訟。然而，根據外媒報導，美國加州地方法院的法官裁定哈維可以繼續對Netflix提起誹謗訴訟。法官在裁決中指出，雖然哈維的行為確實應受譴責，但劇中的「瑪莎」形象比現實中的哈維更具侵略性，影集中的「瑪莎」被描繪成已定罪的罪犯，這在觀眾心中會產生不同的認知。

法官還強調，如果Netflix在明知某些情節是虛構的情況下，仍堅持稱其為「真實故事」，這可能表構成真實惡意。哈維稱自從影集播出後，她收到許多死亡威脅，這也進一步支持了她的誹謗主張。然而，哈維關於其他如過失和侵犯公眾權利的訴訟已被法官駁回，但她針對誹謗的指控仍可繼續進行法律程序。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多

十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多

王陽明質疑台北放颱風假！「早上到現在還是看不懂」　網兩派掀戰

王陽明質疑台北放颱風假！「早上到現在還是看不懂」　網兩派掀戰

安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻心痛淚

安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻心痛淚

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

憂吳慷仁拖累《甄嬛傳》下架！陸網急備份存檔　表態文反遭檢舉炎上

憂吳慷仁拖累《甄嬛傳》下架！陸網急備份存檔　表態文反遭檢舉炎上

日本為何沒颱風假？百萬網紅揭「最大主因」：跟制度、基礎建設無關

日本為何沒颱風假？百萬網紅揭「最大主因」：跟制度、基礎建設無關

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多

王陽明質疑台北放颱風假！「早上到現在還是看不懂」　網兩派掀戰

安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻心痛淚

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

馴鹿寶貝

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／56歲鄭伊健身材維持37年　超簡單秘訣曝光...1件事千萬不能做
  2. 初戀臉女神搭無牌車「上高速走路肩」！　畫面全被拍…公司發聲
  3. 林襄淋雨應援「瀏海全濕」獲讚敬業！　一轉身甜笑全被拍
  4. 被《馴鹿寶貝》瑪莎原型告！Netflix提撤銷「遭法院駁回」原因曝光
  5. 金馬幕後／上屆影帝吳慷仁「全脫了還沒入圍」　許光漢、王淨都是遺珠
  6. 香蕉哥哥50歲仍在兒童台！25年沒換過工作　曝心聲：看小孩笑容會忘記辛苦
  7. 曾國城出道34年首入圍「金馬男配」！　激動發聲：我真的很喜歡演戲
  8. 吳慷仁赴陸發展「我不再是一個人」　黃秋生揪語病：水平低劣易誤解
  9. 柯震東認「金馬入圍數快被春風追過」！　釣出本尊爆笑回應
  10. 5度搶金馬影帝…張震發聲了　《餘燼》「男主配都入圍」卡司超狂

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366