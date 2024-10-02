被《馴鹿寶貝》瑪莎原型告！Netflix提撤銷「遭法院駁回」原因曝光

記者劉宛欣／綜合報導

Netflix人氣影集《馴鹿寶貝》劇情該劇以一名喜劇演員被跟蹤騷擾，改編自男主角理查蓋德（Richard Gadd）的真實經歷。該劇不僅在觀眾間掀起話題討論，還在今年的艾美獎中獲得包括最佳迷你影集、最佳女配角等6項大獎。然而，劇中角色「瑪莎」的真實原型費歐娜哈維（Fiona Harvey）卻不滿自己的形象被扭曲，因此對Netflix提出誹謗訴訟，要求巨額賠償。

▲《馴鹿寶貝》拿下艾美獎最佳女配角獎。（圖／Netflix提供）

劇情講述了哈維原型的角色「瑪莎」跟蹤理查蓋德的經歷，由英國女演員潔西卡甘寧（Jessica Gunning）飾演，甘寧憑此角色獲得了艾美獎最佳女配角獎。然而，該劇的開頭標示「這是真實故事」，讓人誤會劇中所描繪的情節完全基於現實。哈維對此表示不滿，稱自己才是真正的受害者，指控劇集對她犯了「故意精神傷害」及「侵犯公眾權利」，要求賠償1.7億美元（約新台幣54.18億元）。

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▲潔西卡甘寧飾演跟蹤狂。（圖／Netflix提供）

針對哈維的控訴，Netflix曾向法院提出撤銷訴訟。然而，根據外媒報導，美國加州地方法院的法官裁定哈維可以繼續對Netflix提起誹謗訴訟。法官在裁決中指出，雖然哈維的行為確實應受譴責，但劇中的「瑪莎」形象比現實中的哈維更具侵略性，影集中的「瑪莎」被描繪成已定罪的罪犯，這在觀眾心中會產生不同的認知。

法官還強調，如果Netflix在明知某些情節是虛構的情況下，仍堅持稱其為「真實故事」，這可能表構成真實惡意。哈維稱自從影集播出後，她收到許多死亡威脅，這也進一步支持了她的誹謗主張。然而，哈維關於其他如過失和侵犯公眾權利的訴訟已被法官駁回，但她針對誹謗的指控仍可繼續進行法律程序。