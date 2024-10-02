茄子蛋休團2年...成員近照曝光！　驚喜合體挺他

記者蔡琛儀／台北報導

《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面今年初發行首張專輯《心》，歌曲〈心竭〉MV，邀請茄子蛋吉他手謝耀德（阿德）、蔡鎧任（阿任）共同創作並親自擔任吉他編曲與彈奏，並出演MV，MV中阿德與阿任身著西裝與墨鏡，以冷酷且氣場十足的形象登場，阿跨面回想拍攝現場的合作趣事，直說：「阿任哥哥很幽默，在等戲時一直延伸很多劇情，每個都戳中我的笑點，阿德老哥就是在旁邊一直耍帥！」

▲阿跨面。（圖／少年家有限公司提供）

而對於首次在螢幕上逞修鬥狠的自己，他笑說：「這次演一個幫派份子真的蠻困難！」他自稱私下就是一個大好人，不太會演一些「阿斯巴拉」的東西，所以只好幻想自己是那樣的人。

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〈心竭〉MV由王孝玨執導，劇情或畫面風格都深受古惑仔系列的影響，描述一位為了與兄弟完成夢想的亡命之徒，不惜以身犯險，進行一場膽大妄為的搶劫案，卻在過程中惹怒了由阿德與阿任飾演的黑幫老大，而身為兩位老大愛將的阿跨面，在最後關鍵時刻，親手了結了這位亡命之徒生命的同時，卻被兩人單純的夢想所打動。

▲阿跨面〈心竭〉MV與茄子蛋吉他手阿德（右）、阿任（左）同框。（圖／少年家有限公司提供）

此外，他在日前公布的「第15屆金音創作獎」入圍名單，一舉入圍5項大獎，包含最佳專輯獎、最佳創作歌手獎、最佳新人獎、最佳嘻哈歌曲獎、最佳嘻哈專輯獎，成為本屆入圍名單大贏家之一，對於本次好成績，忙著演出與宣傳專輯《心》的阿跨面謙虛表示：「現在沒什麼心得，等得獎了才會有心得。」