ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

茄子蛋休團2年...成員近照曝光！　驚喜合體挺他

記者蔡琛儀／台北報導

《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面今年初發行首張專輯《心》，歌曲〈心竭〉MV，邀請茄子蛋吉他手謝耀德（阿德）、蔡鎧任（阿任）共同創作並親自擔任吉他編曲與彈奏，並出演MV，MV中阿德與阿任身著西裝與墨鏡，以冷酷且氣場十足的形象登場，阿跨面回想拍攝現場的合作趣事，直說：「阿任哥哥很幽默，在等戲時一直延伸很多劇情，每個都戳中我的笑點，阿德老哥就是在旁邊一直耍帥！」

▲▼阿跨面〈心竭〉與茄子蛋吉他手阿德、阿任同框。（圖／少年家有限公司提供）

▲阿跨面。（圖／少年家有限公司提供）

而對於首次在螢幕上逞修鬥狠的自己，他笑說：「這次演一個幫派份子真的蠻困難！」他自稱私下就是一個大好人，不太會演一些「阿斯巴拉」的東西，所以只好幻想自己是那樣的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈心竭〉MV由王孝玨執導，劇情或畫面風格都深受古惑仔系列的影響，描述一位為了與兄弟完成夢想的亡命之徒，不惜以身犯險，進行一場膽大妄為的搶劫案，卻在過程中惹怒了由阿德與阿任飾演的黑幫老大，而身為兩位老大愛將的阿跨面，在最後關鍵時刻，親手了結了這位亡命之徒生命的同時，卻被兩人單純的夢想所打動。

▲▼阿跨面〈心竭〉與茄子蛋吉他手阿德、阿任同框。（圖／少年家有限公司提供）

▲阿跨面〈心竭〉MV與茄子蛋吉他手阿德（右）、阿任（左）同框。（圖／少年家有限公司提供）

此外，他在日前公布的「第15屆金音創作獎」入圍名單，一舉入圍5項大獎，包含最佳專輯獎、最佳創作歌手獎、最佳新人獎、最佳嘻哈歌曲獎、最佳嘻哈專輯獎，成為本屆入圍名單大贏家之一，對於本次好成績，忙著演出與宣傳專輯《心》的阿跨面謙虛表示：「現在沒什麼心得，等得獎了才會有心得。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

推薦閱讀

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多

十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多

安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻心痛淚

安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻心痛淚

王陽明質疑台北放颱風假！「早上到現在還是看不懂」　網兩派掀戰

王陽明質疑台北放颱風假！「早上到現在還是看不懂」　網兩派掀戰

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

BLACKPINK Rosé「超細鳥仔腳」現身！　網驚：看起來要斷了

BLACKPINK Rosé「超細鳥仔腳」現身！　網驚：看起來要斷了

憂吳慷仁拖累《甄嬛傳》下架！陸網急備份存檔　表態文反遭檢舉炎上

憂吳慷仁拖累《甄嬛傳》下架！陸網急備份存檔　表態文反遭檢舉炎上

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多

安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻心痛淚

王陽明質疑台北放颱風假！「早上到現在還是看不懂」　網兩派掀戰

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 山陀兒持續襲台！威秀宣布「暫停預售8日前場次」　小編吐心聲：不敢大意
  2. 王一博沙漠探險「突遇下坡翻車」！　空中翻一圈驚險畫面曝光
  3. 小吳颱風天抱病「上吐下瀉」！　體況亮燈冒2症狀：受不了
  4. 香川照之走出2年前揉胸性騷風波！「復出時間」曝光　酬勞砍半照演
  5. 連線／聯合公園新主唱認壓力大：只能每天努力！　麥可曝復出契機
  6. 找Sony BRAVIA 9陪自己放假！名導謝乾乾沉浸在Disney+ 《猩球崛起：王國誕生》影音合一的視界
  7. 颱風來臨前台南海邊「有異狀」！　歐陽靖曝變化祈福：大家要平安
  8. 茄子蛋休團2年...成員近照曝光！　驚喜合體挺他
  9. 玖壹壹健志愛妻Mia「懷孕5個月狂吐」！　暴瘦7公斤吐焦慮心聲
  10. 草屯囝仔超猛！　新歌MV「16間宮廟、媽祖神轎」都來相挺

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366