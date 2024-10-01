李雅英台續約台啤永豐雲豹！　想交台灣男友條件公開

記者葉文正／台北報導

韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，宣布重大喜訊續約浪LIVE台啤永豐雲豹專屬啦啦隊成為最美電豹女。李雅英感性分享：「台啤永豐雲豹是第一個給我在台灣活動機會的球團，懷著感恩的心，決定延續電豹女身份。上一季因為是中間才加入，沒能一起參與整個球季有些遺憾，這次非常期待可以和大家一起度過整個球季，一起為選手們加油。承諾陪大家一整季、陪好陪滿。對於能再次踏上台啤雲豹的主場，非常期待。」

▲李雅英續約成功。（圖／想想時間有限公司）

據瞭解，雖然李雅英上季未在桃園主場跳到很多場次，但她一直都心繫這個大家庭，人在韓國時還特別發文恭喜台啤雲豹奪冠。李雅英笑說：「因為是我應援的隊伍拿到冠軍，喜悅的當下沒有和大家一起在現場，還是想恭喜及應援，爲比賽辛苦努力的每一個人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李雅英想交台灣男友。（圖／想想時間有限公司）

李雅英日前特別與電豹女一起練舞，展現甜美的一面，私下表示：「籃球球季結束後，一直都有和團員們保持聯絡，特別是電豹女隊長小楓去了韓國兩次，每次見面都玩在一起。她們也常會傳訊息說：『想你了！』讓我感覺幸福。迫不及待地想與電豹女團員們一起登台，號召粉絲們11月30日台啤永豐雲豹主場見。

李雅英在台灣人氣增溫，日前也表明好想交台灣男友！問及男友條件？李雅英害羞說道：「 目前還沒有交往的對象，其實不太清楚，大家總是給我溫暖及親切的關心，所以我猜可能是這種特質，讓我有想戀愛的感覺。」

李雅英甜美的特質也讓廠商相中他的吸金能力，在台獲得飲品代言廣告看板充斥在車站、捷運、公車、便利商店，除了開心之餘也許願：「希望能代言日常生活中經常使用的物品，像是化妝品、隱形眼鏡或者每天使用的家電產品。希望能成為總是陪伴在身邊、讓人感覺親切的人！」