夯到BTS RM也搶合作　南韓人氣樂團宣布來台開唱！

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣樂團Silica Gel去年來台參加火球祭，近日宣佈將於10月25日舉辦在台北的首次專場，地點則在Legacy Taipei。

▲南韓人氣樂團Silica Gel。（圖／Young Team Productions提供）

Silica Gel由金韓主、金春秋、金健在和崔熊熙於2013年組成，2015年以EP《Pure Sun》出道，2016年發行首張同名專輯《Silca Gel》，中間經歷兵役、團員變更、疫情，終於在2023年發行第二張專輯《POWER ANDRE 99》，今年他們在首爾獎忠體育館連續三天的演出，總計吸引超過一萬兩千位樂迷，門票更是甫開賣就全部完售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們憑藉其獨特的實驗性，在2017、2022、2023年獲得韓國大眾音樂獎（Korean Music Awards），今年更拿下最佳現代搖滾專輯、最佳現代搖滾歌曲及年度音樂人三項大獎，與NewJeans並列今年最大贏家；他們也在去年，於一向以K-POP藝人為大宗的甜瓜音樂獎（Melon Music Awards）拿下「最佳音樂風格」。

而吉他手金春秋也以「Playbook」之名發表個人創作，主唱金韓主曾擔任SE SO NEON的製作人，近期參與了BTS團員RM的新專輯《Right Place, Wrong Person》的作曲；近期他們也逐步朝海外發展，包括西班牙Primavera Sound、香港clockenflap、泰國Maho Rasop Festival等。演唱會購票洽KKTIX。