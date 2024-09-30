嘻小瓜被酸民狂罵「爛人、變態怪胎」　蒐證準備提告：靠你賺大錢

記者劉宛欣／綜合報導

藝人嘻小瓜平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享日常，向來面對酸民時，都是選擇正面回擊，30日他再度於Instagram限時動態曬出同一名網友，連續留下類似的惡意評論的截圖，透露自己幾乎每天都收到這種訊息，無奈表示「可能我吃到他家的米、或搶了他的對象，不然他憤怒值怎麼會這麼高？」

▲嘻小瓜經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自嘻小瓜Instagram）

嘻小瓜30日於Instagram限時動態曬出一連串由同一名網友留的惡意評論，內容多是「爛人一樣」、「變態、怪胎」、「爛人啊」，嘻小瓜也幾乎都有親自回覆，回嗆道「又是你呀，我再怎麼爛，都不及你人生一半爛唷」、「你本人呀，好可憐」，他表示沒有選擇封鎖對方，是認為這是言論自由，一方面他也樂於蒐集證據「以後提告的時候，能靠你賺大錢」。

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▲嘻小瓜曬出截圖回嗆。（圖／翻攝自嘻小瓜Instagram）

嘻小瓜透露自己明明沒做錯事，卻每天都收到這類訊息，但一個留言很難拿到和解金，但多個留言會比較容易，他嘲諷對方「謝謝這些酸民」，但也說：「可能我吃到他家的米，或搶了他的曖昧對象，不然他對我的憤怒值怎麼會那麼高？」最後他也大笑表示很感謝自己有強大的消化能力，才沒有被這些酸民的言論打敗。