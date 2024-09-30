ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嘻小瓜被酸民狂罵「爛人、變態怪胎」　蒐證準備提告：靠你賺大錢

記者劉宛欣／綜合報導

藝人嘻小瓜平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享日常，向來面對酸民時，都是選擇正面回擊，30日他再度於Instagram限時動態曬出同一名網友，連續留下類似的惡意評論的截圖，透露自己幾乎每天都收到這種訊息，無奈表示「可能我吃到他家的米、或搶了他的對象，不然他憤怒值怎麼會這麼高？」

▲嘻小瓜經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自嘻小瓜Instagram）

▲嘻小瓜經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自嘻小瓜Instagram）

嘻小瓜30日於Instagram限時動態曬出一連串由同一名網友留的惡意評論，內容多是「爛人一樣」、「變態、怪胎」、「爛人啊」，嘻小瓜也幾乎都有親自回覆，回嗆道「又是你呀，我再怎麼爛，都不及你人生一半爛唷」、「你本人呀，好可憐」，他表示沒有選擇封鎖對方，是認為這是言論自由，一方面他也樂於蒐集證據「以後提告的時候，能靠你賺大錢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘻小瓜經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自嘻小瓜Instagram）

▲嘻小瓜曬出截圖回嗆。（圖／翻攝自嘻小瓜Instagram）

嘻小瓜透露自己明明沒做錯事，卻每天都收到這類訊息，但一個留言很難拿到和解金，但多個留言會比較容易，他嘲諷對方「謝謝這些酸民」，但也說：「可能我吃到他家的米，或搶了他的曖昧對象，不然他對我的憤怒值怎麼會那麼高？」最後他也大笑表示很感謝自己有強大的消化能力，才沒有被這些酸民的言論打敗。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

推薦閱讀

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

籃籃「安慰楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

籃籃「安慰楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業

颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

籃籃「安慰楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

嘻小瓜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活
  2. 周雨彤《花少》又陷爭議！　「合照擠開大5歲女星」畫面挨轟心機
  3. 嘻小瓜被酸民狂罵「爛人、變態怪胎」　蒐證準備提告：靠你賺大錢
  4. 堂本光一被問「剛離世愛犬」痛心回：可以別提嗎？　女記者遭炎上
  5. 翁馨儀10歲女「回家突哭訴患氣喘」　她嚇壞險衝醫院…真相大反轉
  6. 颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業
  7. 「小辣椒」葛妮絲派特洛水上甜吻老公！比基尼洩半百真實身材狀態
  8. 2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」
  9. 金城武被爆出售沖繩2億豪宅！　經紀公司澄清：已經搬離很久
  10. 蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366