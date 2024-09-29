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戲裡戲外都是青梅竹馬！陸劇男神激吻16年好友　父母爆笑反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

陸劇《捨不得星星》找來張新成與王玉雯主演，戲裡兩人是高中結拜好友，一路陪伴彼此成長，把友達以上戀人未滿的極限拉扯演得甜蜜又浪漫，有趣的是現實生活中兩人也是青梅竹馬，已經認識16年，加上雙方爸媽都是好友，讓他們笑稱，這次與其說是在拍戲更像是在拍紀錄片。

▲《捨不得星星》張新成、王玉雯。（圖／iQIYI國際站）

▲《捨不得星星》張新成、王玉雯戲裡戲外都是青梅竹馬。（圖／iQIYI國際站）

《捨不得星星》描述王玉雯飾演的「唐漾」被調回老家銀行任職後，跟高中時的結拜好友「蔣時延」（張新成飾）再度重聚，唐漾不僅遭上司打壓還遭騷擾，蔣時延適時出手替她解圍，兩人也開始認知到對彼此的情感超越了好友的界限，在曖昧拉扯時，蔣時延病倒住院，唐漾無微不至地照顧他，兩人於是決定交往，但身邊親友似乎都不相信他們會真的談戀愛，鬧出各種烏龍。

張新成跟王玉雯因為從小學舞結識，連兩家的爸媽都是好友，緣分不淺，這次卻是兩人首度合作演情侶，王玉雯透露，選角導演當初完全不知道他們戲外已經認識了16年，找到兩人組CP拍戲純粹是湊巧，但也因為如此，他們演起青梅竹馬格外自然。

▲《捨不得星星》張新成、王玉雯。（圖／iQIYI國際站）

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▲《捨不得星星》張新成、王玉雯戲裡戲外都是青梅竹馬。（圖／iQIYI國際站）

張新成說「我看了幾集覺得很像是在拍紀錄片，劇中我們是青梅竹馬，如果不是認識很久很難演出來，因為會不知道彼此的界線，也不敢有太多肢體觸碰，而且不只是我們兩人，劇組演員大家也都本來認識，演這部戲感覺像是命中注定。」

聊起要如何快速地培養出CP感時，王玉雯直白地說「快不了！因為是第一次演情侶有點尷尬，就連對視都覺得很好笑，拍吻戲也下不了嘴。」當被問到觀眾最期待的車邊激吻，張新成臉紅地說「激吻？沒有激吧！也不到熱吻的程度，不過接吻方式我們的確有商量了一下，那時導演說一個在車裡一個在車外，拍起來好看。」

王玉雯則吐槽，觀眾看起來畫面很唯美，但他們拍戲時，為了配合鏡頭角度，拍到腳都麻了。因為兩家都是熟識，爸媽對張新成跟王玉雯拍吻戲的反應也相當爆笑，王玉雯表示，有次兩家人聚餐聊得正起勁時，她順口問了爸媽知不知道他們倆的吻戲上了熱搜，結果她一問完，全場陷入死寂般的沉默，後來才知道他們早就看過了，但不敢多問，兩邊爸媽甚至還偷偷討論誰受到的傷害比較大，最後得出的結論是差不多，扯平算了，讓她跟張新成覺得哭笑不得。

▲《捨不得星星》張新成、王玉雯。（圖／iQIYI國際站）

▲《捨不得星星》張新成、王玉雯戲裡戲外都是青梅竹馬。（圖／iQIYI國際站）

張新成跟王玉雯是演藝圈中少見的青梅竹馬，不少觀眾也好奇他們是否曾對彼此動心，王玉雯斬釘截鐵地說「沒有！我青春期的時候重心不在他身上，而且我讀書時沒人追。」一旁的張新成秒回「怎麼會呢？妳非要我說嗎？」讓她趕緊示意他別多話，還笑稱提人名不好。

▲《捨不得星星》張新成、王玉雯。（圖／iQIYI國際站）

▲《捨不得星星》張新成。（圖／iQIYI國際站）

劇裡張新成對王玉雯深情又暖心，被網友誇是忠犬小狼狗，王玉雯得知後笑到停不下來，還說「你是忠犬小狼狗？我要告訴你媽媽。」張新成害羞地透露，可能是因為劇裡唐漾都喊他「延狗」，所以才有這稱號。

《捨不得星星》裡兩人的情感互動也不按牌理出牌，有一場王玉雯不小心撲倒在張新成身上的戲，正常的偶像劇通常都會安排男女主角不小心就親上了，或是深情對視，但張新成卻是一把想把王玉雯扔到地上，結果反被她按在地上，還踢了一腳，搞笑又逗趣。

▲《捨不得星星》張新成、王玉雯。（圖／iQIYI國際站）

▲《捨不得星星》王玉雯。（圖／iQIYI國際站）

不過，隨著劇情發展，兩人的甜蜜互動也變多，王玉雯透露滿分100分的話，蔣時延這個角色的浪漫指數高達1000分，至於評張新成本人，她則給出0.1分，而自認是浪漫絕緣體的張新成還笑說「0.1是不是還給高了？有點抬舉我了。」《捨不得星星》正在愛奇藝國際站熱播中。

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