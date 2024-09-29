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曾遭詐騙還被跳票！邱志宇認「獲金馬提名」爆哭2小時

記者許逸群／台北報導

被譽為「老師專業戶」的金馬獎男星邱志宇，昨（28日）教師節應台中市影視發展基金會邀請，赴中山73影視藝文中心講座主題「我的靈魂是愛演戲的」。他從17歲被星探發掘入行，歷經遭詐騙、被跳票，載浮載沉影視界8年到提名金馬獎，最近更受邀至馬來西亞演出電影，人生歷程可說相當勵志。

▲金馬獎男星邱志宇。（圖／海鵬影業提供）

▲邱志宇回台開講，分享出道經歷。（圖／海鵬影業提供）

出道迄今18年的邱志宇，在以電影《我的靈魂是愛做的》提名金馬獎之前，經歷坎坷艱辛讓人不敢置信。他在座談會上，不諱言提及自己年輕時充滿星夢，卻沒想到演藝路窒礙難行、讓他多次想放棄。不過，在他的努力與堅持下，終於逐漸打開知名度。

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他曾歷經被經紀公司詐騙、跳票等經驗，依然不論戲劇演出、綜藝通告及歌唱比賽全都參加，最後以BL網劇打出知名度，更意外以《台北物語》大爆紅。在獲得關注的同時，也出現對他演技質疑的負面聲浪。致使他以電影《我的靈魂是愛做的》的同志老師角色提名金馬獎時，百感交集下整整痛哭了2個小時。

▲金馬獎男星邱志宇。（圖／海鵬影業提供）

▲邱志宇（左起）、編劇王彪民與陳俐杏。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，由於對音樂創作也充滿興趣，邱志宇也兩度為他演出過的金馬獎電影《我的靈魂是愛做的》與《(真)新的一天》主題曲填詞、譜曲及演唱。這次應邀演出馬來西亞新片《你有一則新留言》，邱志宇覺得自己非常幸運，在片中與大馬女星陳俐杏分飾男女主角，預計於明年春天推出。

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我的靈魂是愛做的, 邱志宇

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