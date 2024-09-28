陳曉東唱一半「同期大咖男星」突上台：剛好我有空

記者蔡琛儀／台北報導

出道30年的陳曉東今晚首度在台北小巨蛋開唱，他今請到好友品冠合唱，兩人特別演唱品冠為陳曉東多年前量身打造的情歌〈情緒男女〉，這也是兩人認識十多年第一次正式合唱這首歌，陳曉東自曝當年發片時因逢密集宣傳工作，當時僅用兩個小時就完成錄音，之後就沒有時間也沒有特別場合可以合唱，「冠哥嫌我只忙著打牌，沒時間合唱，為這事情念了我20年，這次終於有機會合唱這首歌！」

▲▼ 陳曉東邀請好友品冠同台合唱。（圖／記者黃克翔攝）

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至於為何這次來當嘉賓，品冠打趣說有三個條件：「因為跟你出道差不多時期的人現在已經愈來愈少，剛好我有空，第二個條件，要跟東東差不多一樣帥，這樣就刷掉很多歌手，第三個條件這很重要，一定要會東東的歌。」品冠也耍冷提到陳曉東的凍齡秘訣，「因為香港人天天都喝凍檸茶，所以很凍齡。」接著又說：「出道跟你一樣多年的人已經越來越少了。」讓陳曉東當場乾笑。

此外，陳曉東更驚喜把坐在觀眾席的網紅「那對夫妻」一家四口請到台上，五人唱著先前陳曉東與「那對夫妻」Kim合作的〈愛七手冊〉，Kim還在台上秀出一段從銀盤變出假炸雞的小魔術來取悅主角，隨後無預警端事先準備好的66顆印有Q版陳曉東圖案的「壽桃」，讓陳曉東又驚又喜。

▲陳曉東首度攻蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

原來陳曉東九月初生日時大夥無法為他慶生，身為好友的Kim特別趁著來小巨蛋補祝福，更希望藉著福氣滿滿的壽桃祝賀他開唱成功！陳曉東在與那對夫妻合唱的〈愛妻手冊〉時還把壽桃發送到觀眾席與粉絲分享，他表示：「很謝謝那對夫妻，我的兩位女兒跟妮妮是好友常玩在一塊，特別邀請他們一家上台玩，謝謝他們的照顧！」