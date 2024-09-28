陳曉東首攻蛋開唱　「2天王妻低調坐台下」被抓包：你們拋夫棄子

記者蔡琛儀／台北報導

49歲陳曉東今（28日）在台北小巨蛋開唱，也是他出道30年來首度攻蛋，面對滿場觀眾，他開心直喊：「我終於做到了！」還興奮拿手機出來拍攝台下歌迷，得知有不少老朋友都來捧場演唱會，陳曉東也一一和他們打招呼，看到陶喆和林志穎老婆Penny、陳若儀也在台下，他打趣說：「怎麼那麼巧，你們老公都沒空，你們還拋夫棄子來聽我唱歌！」

▲陳曉東化身「銀翼天使」造型出場。（圖／記者黃克翔攝）

陳曉東「心有獨鍾」世界巡迴演唱會28日在台北小巨蛋舉行，開場他化身「銀翼天使」造型，高唱經典歌〈風一樣的男子〉氣勢登場，隨後又獻唱〈不想睡〉、〈If〉、〈貼心〉、〈猜猜猜〉、〈愛一天多一天〉、〈吻下去愛上你〉等曲，讓歌迷聽得如癡如醉。

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他在全長三小時的演唱會上一口氣唱了近40首歌曲，對他來說堪稱自我體能極限挑戰及肺活量大考驗，但他卻老神在在輕鬆應付，完全歸功他平日「練功」而來，保持周周固定運動、練嗓的他強調：「反覆練唱、維持運動習慣讓聲帶保持一定鬆弛度 ，並時常訓練發聲共鳴，讓高低音位置都能到位，也就不用臨陣磨槍。」





▲▼陳曉東興奮拿著手機拍攝台下觀眾。（圖／記者黃克翔攝）

被問到歌單中的「大魔王」，陳曉東透露：「最難唱的一首歌〈是不會一個人〉，因為得把高音維持在最高點，得靠聲帶力量提起， 另外〈把你寫進我的情歌裡 〉、〈愛情是一種直覺〉這兩首很少在公開場合演唱，也是蠻新鮮的挑戰。」而因《蘭陵王》結緣的林依晨，今天也送上花籃祝福：「即使現在已升格成為帥氣爹地，你永遠是我青少女時期心中那個帥氣又愛唱歌的大男孩。」

▲KID和懷有身孕的老婆一起來看陳曉東演唱會。（圖／記者黃克翔攝）