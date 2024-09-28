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林淑容高雄首開唱「4000人擠爆」　對羅時豐放話：沒把你放眼裡

記者蔡琛儀／台北報導

金嗓歌后林淑容今（28日）在高雄流行音樂中心開唱，也是她在高雄的首場演唱會，吸引了近4000名歌迷塞爆高流，同期的歌手周思潔也現身支持，來幫林淑容加油打氣。

▲▼林淑容高雄演唱會。（圖／媒體棧提供）

▲▼林淑容高雄開唱，同期好友周思潔也來支持。（圖／媒體棧提供）

▲▼林淑容高雄演唱會。（圖／媒體棧提供）

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一開場林淑容穿著一身粉色紗配上閃亮緊身禮服，就以〈安娜〉點燃氣氛，並開心對台下觀眾高喊：「好久不見，安娜回來了！」她坦言，距離上一次個唱已經是12年前的事，難免有些緊張；她還精心準備了黃梅調的名曲，當演唱《梁祝》黃梅調電影版插曲〈訪英台〉一半時，林俊逸驚喜現身與林淑容對唱，林俊逸直呼：「淑容姐，你知道我等這場已經等了34年，你第一次入圍金曲獎女歌手時，我也入圍了最佳新人獎，我們當時一起坐在台下，我才12歲，但你眼裡根本沒有我。」

林淑容則幽默回：「我已經認定你，沒有把羅時豐放在眼裡。」接著她補充：「每次跟我表演的都是李茂山跟大牛羅時豐，大家都以為我除了羅時豐，就沒有別的男人了！所以這次我換了一個幼齒的小鮮肉。」林俊逸也笑著對羅時豐喊話：「羅大哥，歡迎來找我一起拍影片，我不會跟你翻臉。」讓全場大笑。

▲▼林淑容高雄演唱會。（圖／媒體棧提供）

▲▼林淑容高雄演唱會，林俊逸驚喜助陣。（圖／媒體棧提供）

▲▼林淑容高雄演唱會。（圖／媒體棧提供）

林俊逸又打趣說：「我之前聽說沒跟林淑容合唱過，就不會紅，今天終於等到這個機會！希望淑容姐幫我加持一下，跟我一起合唱。」隨後兩人唱〈無言的結局〉，再次把氣氛推向另一個高潮；兩人還特別帶來模仿鳳飛飛與費玉清的演出，林淑容感性說：「沒有鳳飛飛，就沒有今天的林淑容！」隨後她演唱〈好好愛我〉、〈敲敲門〉、〈燕兒在林梢〉等多首鳳飛飛的經典組曲，還加碼搭配舞蹈，誠意十足；而唱到〈追夢人〉時，由於這首歌是劉德華主演電影《天若有情》的插曲，為了重現電影中的經典場景，還將重機搬上舞台。

▲▼林淑容高雄演唱會。（圖／媒體棧提供）

▲林淑容高雄開唱吸引4000人到場朝聖。（圖／媒體棧提供）

此外，演唱會上林淑容準備了唯一一首台語歌曲、天后江蕙的代表作〈家後〉，演唱過程中，不僅全場觀眾跟唱，眾人還拿出手機打開手電筒應援，形成一片美麗燈海。安可曲她則獻唱了成名曲〈昨夜星辰〉、鳳飛飛的〈掌聲響起〉及〈不忍別離〉，為這場音樂盛宴畫上了圓滿的句號。

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