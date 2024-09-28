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王心恬朝聖F1賽車秀「合照角田裕毅」　被酸跟風仔回擊：要確定喔

記者蔡宜芳／綜合報導

「Red Bull showrun」紅牛車隊展演28日在台中封街登場，不僅吸引大票民眾購票前往，也有不少名人到場朝聖。而經常在國外觀賽的女星王心恬，28日分享自己追星日本人氣賽車手角田裕毅的照片，笑說「是不是要動歪腦筋」，同時也回應了網友批她「跟風仔」的留言。

▲▼王心恬朝聖F1賽車秀「合照角田裕毅」被酸跟風仔回擊。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

▲王心恬朝聖台中F1紅牛賽車秀。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

王心恬在貼文中提到，現場大多數觀眾都是戴著紅牛帽子，只有她戴的是角田裕毅現役車隊的22號帽子，沒想到，她因此吸引到角田本人的注意，「茫茫紅牛海中，只有我戴他現役車隊的22號，所以今天樓上車手見面時，他就馬上看到我對我說『Nice hat』。」

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王心恬還分享說，角田準備下樓要表演時，自己拿著帽子想給對方簽名，「本來保鑣一路擋，但他走來簽我的帽子！表演完甩尾繞圈秀後，下場休息帳篷跟我對到眼，又走出來跟我再合照一次，是不是機關算盡！」

▲▼王心恬朝聖F1賽車秀「合照角田裕毅」被酸跟風仔回擊。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

▲王心恬拿到角田裕毅的簽名。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

對於此次難得的活動，王心恬說，雖然自己在國外看過很多場比賽，但這次活動還是讓她有不同的感受，「我也沒聽過2012的引擎聲，畢竟現在因為環保已經沒有這種聲音了。今天聽，差別是真的比較尖銳。」其次，活動是在台灣街道上舉辦，也是一種感動。

▲▼王心恬朝聖F1賽車秀「合照角田裕毅」被酸跟風仔回擊。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

▲王心恬和角田裕毅合照。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

王心恬的分享引來不少網友圍觀點讚，但也有人酸說：「跟風仔不缺你一個欸。」對此，王心恬則大方回覆：「要確定我是跟風喔！」也表示希望能有更多人喜歡F1，讓電視台更有動力購買轉播權。

▲▼王心恬朝聖F1賽車秀「合照角田裕毅」被酸跟風仔回擊。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

▲王心恬回覆網友。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

【王心恬全文】

是不是要動歪腦筋
當你們都帶紅牛帽子的時後
不就好險我上禮拜新加坡有買角田現在的帽子！！
本來只是想說人家來台灣捧場買一下
沒想到今天活動就用上了！
茫茫紅牛海中只有我戴他現役車隊的22號
所以今天樓上車手見面時他就馬上看到我對我說「Nice hat」

下樓開始表演中間我拿著他帽子本來保鑣一路擋
但他走來簽我的帽子

表演完甩尾繞圈秀後下場休息帳篷跟我對到眼
又走出來跟我再合照一次
是不是
機關算盡！！！

大家都說你國外看這麽多場應該沒感覺吧
1.我也沒聽過2012的引擎聲
畢竟現在因為環保已經沒有這種聲音了（今天聽，差別是真的比較尖銳）
2.他畢竟在台灣街道～這是一種感動
3.希望多一點人喜歡F1，這樣才會讓電視台更有動力買轉播權
以上
感謝紅牛舉辦
雖然多等了好些年
但一切都是最好的安排
也謝謝台中邀請舉辦，更謝謝台中人犧牲交通和忍受聲音
成就一個國際活動

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F1, 角田裕毅, 王心恬

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