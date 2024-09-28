網嗆「抵制《衝衝衝》」小編直球對決！戰到凌晨：從哪解讀製作單位怕乃哥

記者潘慧中／綜合報導

楊繡惠日前控訴上節目被主持人罵賤，讓她有遭到羞辱的感覺。雖然徐乃麟解釋純屬效果，但仍有部分網友氣到在《天才衝衝衝》的官方臉書留言要求換主持人，否則將抵制不看。對此，小編直球回應了，一路回覆到28日凌晨4點多。

▲節目小編直球對決網友。（圖／翻攝自Facebook／天才衝衝衝）



《天才衝衝衝》臉書小編先是反問「換主持人你就不抵制，還每週收看嗎」，下秒又反轉「決定不換主持人了，抱歉」，高EQ應對揚言抵制節目的留言。

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▲徐乃麟已主持《天才衝衝衝》多年。（圖／翻攝自Facebook／天才衝衝衝）



看到有網友PO徐乃麟在大陸、台灣綜藝節目中的對比照，《天才衝衝衝》臉書小編表示，不懂對方的用意，「一直貼一直貼…如果你有想法要表達，打字比較不會令人反感，你自己也思考檢討一下吧。」

▲▼力挺徐乃麟的節目小編一路回覆網友到凌晨4點多。（圖／翻攝自Facebook／天才衝衝衝）



《天才衝衝衝》臉書小編也直言，「從哪解讀製作單位害怕乃哥的？」對於外界的刻意扭曲，節目決定不再理會，「隨便你怎麼解讀囉！迴路不同無法溝通。抱歉，我們沒有像中國那樣多的製作費，所以不是敢不敢的問題喔！而且我們本來就不是什麼大咖啊！我們是超微小咖喔唷。」