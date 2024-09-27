曾合作BTS柾國！DJ Snake傳明年退休　Ultra Taiwan恐最後一次來台

記者蕭采薇／台北報導

Ultra Taiwan（超世代音樂節）榮獲英國媒體《DJ Mag》票選為最新一年的「百大音樂節」殊榮。今年11月16、17日將於台北市大佳河濱公園重磅回歸，祭出首波頂級世界百大DJ卡司陣容，邀請以《Let Me Love You》紅遍全球的「法國流行電音教主」DJ Snake（蛇爺）睽違6年再度來台，卻也可能是最後一次來台演出。

▲DJ Snake睽違6年再度來台參加Ultra Taiwan，樂迷期待朝聖搖擺蛇爺的舞台魅力。（圖／Ultra Taiwan提供）

第四屆Ultra Taiwan今天公布首波頂級卡司陣容，重金邀請將在2025年最後演出的「流行電音教主」DJ Snake（蛇爺）睽違6年來台，一年僅在世界巡迴表演24次的「荷蘭電音王者」Hardwell（硬威爾）更是睽違8年來台，還有葛萊美獎得主「電音情人」Zedd（捷德）睽違7年來台，一次網羅網友敲碗最想見到的三大世界百大DJ巨星。

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其他來台的卡司陣容包括「法國電音才子」Madeon、「丹麥天王製作人」Morten、「挪威硬派雙人組」Da Tweekaz帶來多元的音樂曲風，而首度來台的「英國電音雙雄」Chase & Status、「加拿大電音三太子」Black Tiger Sex Machine也值得特別關注，絕對是在台灣超級稀有出現的頂級DJ陣容，千萬要把握偶像明星難得來台的演出機會。

▲Ultra Taiwan將於台北市大佳河濱公園重磅回歸。（圖／Ultra Taiwan提供）

DJ Snake在台灣有超高人氣的支持度，才華洋溢的他重新定義EDM的音樂曲風，吸引小賈斯汀、賽琳娜等天王、天后爭相合作，最近更與南韓天團BTS成員田征國合作單曲《Please Don’t Change》掀起話題。而他已宣布將在2025年於法國體育場舉辦「最後一場表演」（The Final Show），被許多人視為他將告別表演舞台的宣告，如今他睽違6年再度來台參加第四屆Ultra Taiwan，非常有可能是台灣樂迷最後一次見證搖擺蛇爺的舞台魅力。

▲DJ Snake已宣布明年於家鄉法國舉辦「最後一場表演」。（圖／Ultra Taiwan提供）

睽違長達8年來台的「荷蘭電音王者」Hardwell，曾在2013年、2014年連續兩年拿下世界百大DJ冠軍，絕對是重度電音粉絲一定要來Ultra Taiwan朝聖的藝人。他在2017年與天后蔡依林（Jolin）合作單曲《We Are One》，在台灣擁有大批粉絲喜愛。他至今來台兩次，曾因大量巡演嚴重影響身心在2018年宣告暫停所有表演，直到2022年復出回歸舞台，一年巡演次數幾乎不超過24次，卻再次把演出獻給台灣。

▲Ultra Taiwan將在11月舉行。（圖／Ultra Taiwan提供）

第四屆Ultra Taiwan將在11月16日、17日於台北市大佳河濱公園盛大登場，第一波早鳥票券已全部完售，第二波早鳥票券現正熱賣中，購票請洽「遠大售票系統」。