具俊曄IG突關閉！　韓媒專訪洩心境「花時間尋找快樂和幸福」

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男星具俊曄2022年與大S（徐熙媛）結婚，婚後長居台灣。他最近被眼尖網友發現，經營多年的IG無預警遭到註銷，而他透過國際電話接受韓媒專訪，提到「花時間尋找快樂和幸福，而不是遠大的夢想」。

▲具俊曄與大S結婚，長居台灣。（圖／翻攝IG）

具俊曄IG出現「很抱歉，此頁面無法使用」的狀態。他最近接受韓媒《日間體育》的越洋電話專訪，談到「酷龍」在台灣爆紅，經紀人興奮地到處宣布，但那時沒有網路無法證明，記者都不相信。後來SM娛樂公司帶記者們去台灣，當酷龍登台時，台下觀眾的反應炸裂，記者們都驚呆了。回想起此事「這種被證實的感覺，感覺受到認可，真的很開心」。

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▲具俊曄IG突關閉。（圖／翻攝自IG）

擁有華麗的職業，又與初戀結婚的具俊曄，被韓媒形容人生勝利者。他依然保持熱情和活力，不希望變成「愛碎念的老頭」，談起人生夢想，他坦言自己的夢想並不遠大，「我從未真正思考過那麼遙遠的未來。有人說要擁有宏大的夢想，但我恰恰相反。我是『做好眼前的事』的主義者」。他認為夢想太遠大，在實現之前會很辛苦，「如果一步一個腳印地實現小小的夢想，同時培養自己的驅動力和達成感，或許就能持續快樂地保持活力，最終，我想在終點時，自己可能會成為比想像中更偉大的人。」