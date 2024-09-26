ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

記者葉文正／台北報導

徐乃麟（乃哥）跟楊繡惠喊「賤」風波未息，今天陳沂也現身大哥胡瓜的記者會，她表示覺得乃哥很溫暖，繡惠姊則可能是被踩到某個點，才會這麼生氣，但她曾被乃哥溫暖關懷感動，不認為乃哥有錯。

▲▼陳沂。（圖／翻攝自SWAG）

▲陳沂。（圖／翻攝自SWAG）

陳沂表示，會力挺乃哥是有原因的：「我二月被打時，第一個傳訊息給我的是乃哥，我們沒什麼私交，但我感受到他是很溫暖的人，我看《衝衝衝》內容，題目是說什麼運動沒有「見」，乃哥說最賤就妳，我可以理解繡惠姊可能對這個字有陰霾，畢竟講她更可怕的人也有，就是踩到那個點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳沂今天現身胡瓜記者會。（圖／記者葉文正攝）

▲陳沂今天現身胡瓜記者會。（圖／記者葉文正攝）

對此，徐乃麟回應：「人言可畏，人云亦云， 我為什麼要道歉？當時錄影，是她（楊繡惠）先說「劍劍劍」，我才接話說「你最賤」，那是話外之音， 不要再弄我了。」

陳沂說，乃哥沒有向繡惠姊說的，他會藐視大家，「像我去上節目，他假裝不想看到我，但對我很好，但我被打時他來問候我，他沒必要做這些，我跟他也沒有利益糾葛，乃哥還跟我說要把被打的事情鬧大，不能姑息。」

陳沂說，乃哥不會兇我，我都警告他，亂罵我會收存證信函哦，小心一點，而且我罵他更多，我在節目說乃哥下面一大包，也罵他過氣，因為紅過才能過氣，他都沒有生氣，他會罵唐從聖可能也是被踩到一個點，我看到的他都沒有生過氣。

陳沂也認為繡惠姊是好人，「我看到很多人罵乃哥，覺得他很可憐，他約我開會，以後妳不要隨便問候人家老母，因為人家老母不見得是你的菜，我是個小咖，沒辦法幫他們協調，居中協調靠大哥。」

陳沂也說，跟謝忻沒有不好，因為跟謝忻本來就不是閨密，她講錯話本來就該罵。而之前她被打，也被網友質疑可能是自導自演，陳沂則說，包括我要罵誰都是不花錢，怎可能自導自演。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

新買狗床被妹妹睡走米克斯看傻　「彎腰背影」好無奈：這我的位置

推薦閱讀

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊繡惠, 徐乃麟, 胡瓜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「男版宋慧喬」在台灣！重現《黑暗榮耀》台詞　肉麻喊話INFINITE
  2. 金曲歌王「百萬結婚禮金」全拿去投資　9年賺千萬...還在台北市買房
  3. BKPP要辦冥婚了！泰版《鬼家人》正式片名曝光　導演口袋掏出亮點
  4. APRIL霸凌又翻盤！5位工作人員出面：是1個人霸凌5個人　韓網罵爆
  5. 吳怡霈開車保養「一直看展間小姐」！　好奇求解：為什麼裙子爆炸短？
  6. 楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業
  7. 打造下個ZB1！Ment電視台來台選秀　「12歲↑皆可參加」報名開跑
  8. 陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」
  9. 《小丑2》瓦昆戀上女神卡卡！　導演喊話「到電影院看」原因曝光
  10. 大嘴巴解散8年　愛紗被問合體...正面回應：目前沒可能

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366