陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

記者葉文正／台北報導

徐乃麟（乃哥）跟楊繡惠喊「賤」風波未息，今天陳沂也現身大哥胡瓜的記者會，她表示覺得乃哥很溫暖，繡惠姊則可能是被踩到某個點，才會這麼生氣，但她曾被乃哥溫暖關懷感動，不認為乃哥有錯。

▲陳沂。（圖／翻攝自SWAG）

陳沂表示，會力挺乃哥是有原因的：「我二月被打時，第一個傳訊息給我的是乃哥，我們沒什麼私交，但我感受到他是很溫暖的人，我看《衝衝衝》內容，題目是說什麼運動沒有「見」，乃哥說最賤就妳，我可以理解繡惠姊可能對這個字有陰霾，畢竟講她更可怕的人也有，就是踩到那個點。

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▲陳沂今天現身胡瓜記者會。（圖／記者葉文正攝）

對此，徐乃麟回應：「人言可畏，人云亦云， 我為什麼要道歉？當時錄影，是她（楊繡惠）先說「劍劍劍」，我才接話說「你最賤」，那是話外之音， 不要再弄我了。」

陳沂說，乃哥沒有向繡惠姊說的，他會藐視大家，「像我去上節目，他假裝不想看到我，但對我很好，但我被打時他來問候我，他沒必要做這些，我跟他也沒有利益糾葛，乃哥還跟我說要把被打的事情鬧大，不能姑息。」

陳沂說，乃哥不會兇我，我都警告他，亂罵我會收存證信函哦，小心一點，而且我罵他更多，我在節目說乃哥下面一大包，也罵他過氣，因為紅過才能過氣，他都沒有生氣，他會罵唐從聖可能也是被踩到一個點，我看到的他都沒有生過氣。

陳沂也認為繡惠姊是好人，「我看到很多人罵乃哥，覺得他很可憐，他約我開會，以後妳不要隨便問候人家老母，因為人家老母不見得是你的菜，我是個小咖，沒辦法幫他們協調，居中協調靠大哥。」

陳沂也說，跟謝忻沒有不好，因為跟謝忻本來就不是閨密，她講錯話本來就該罵。而之前她被打，也被網友質疑可能是自導自演，陳沂則說，包括我要罵誰都是不花錢，怎可能自導自演。