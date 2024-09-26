張惠妹大巨蛋飆5場「35萬人搶15萬張票」　6分鐘就被搶光！

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）年底即將在台北大巨蛋連唱五場，昨國泰世華CUBE卡友專區搶先購，有超過10萬卡友上線瘋搶2萬張票，不到40秒全賣完，而今正式開票更不得了，35萬人同時上線搶15萬張票，僅六分鐘，五場臺北大巨蛋統統完售，且刷卡成交破紀錄，每秒成交356筆，展現了妹神身為演唱會女王的氣勢。

▲張惠妹年底大巨蛋開唱。（圖／聲動娛樂提供）

張惠妹經紀人陳鎮川表示，阿妹非常非常重視這次的破蛋演出，除重新編排曲目、設計環節、沈浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是為了將演唱會做到極致完美，她本人心情也極為興奮，曾不只一次開心說：「大巨蛋，我終於等到你了！」也為了臺北大巨蛋跨年無法及時出現在部落一年一度豐年祭盛事，幸而全家族都全力支持，讓她無後顧之憂，甚至部落親人還將組團北上，在豐年祭之前先進臺北大巨蛋，為部落之光張惠妹搖旗吶喊加油，非常感人！

[廣告]請繼續往下閱讀...

張惠妹解鎖臺北大巨蛋已成島內外國際盛事，最大挑戰是於此全新的場堿，帶來有別以往升級3.0的「沉浸式」演唱會體驗，張惠妹將「站在高崗上」震撼全場，不顧一切沸騰整座臺北大巨蛋，讓粉絲盡情釋放滿腔能量。此外，主辦單位也不斷提醒 「B2特區」一律禁止飲食，接下來聲動也將會釋出完整的進場、動線攻略。