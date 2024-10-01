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小孟老師／哈囉10月！　第一天搶看12星座運勢　

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：熱愛工作事業
感情：相互扶持進步
財運：善用市場趨勢
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：獅子

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雙子座

工作：加強協商合作
感情：勇敢跨出起點
財運：投資收益喜人
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：牡羊

天秤座

工作：加強實現目標
感情：友誼常駐時光
財運：善用社交媒體
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：辦事效率挺快
感情：付出誠意表態
財運：把握市場情況
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：巨蟹

金牛座

工作：拿到重要獎賞
感情：找到適合愛情
財運：業務獎金兌現
幸運色：白色
貴人：射手
小人：水瓶

處女座

工作：拿到重要殊榮
感情：復合機率增加
財運：可得豐厚獲利
幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：信任晚輩能力
感情：戀愛感覺濃烈
財運：新的投資機會
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙子

天蠍座

工作：心中自有分寸
感情：對方為你付出
財運：財務評估特準
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：魔羯

雙魚座

工作：得到眾人認同
感情：相處和樂融融
財運：聽力口譯報酬
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：善於發現機遇
感情：處於真愛滿足
財運：財富理財有方
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：金牛

獅子座

工作：把握突破趨勢
感情：編織愛的篇章
財運：財富不斷湧來
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：處女

射手座

工作：好運即將降臨
感情：克服挑戰成就
財運：產品有競爭力
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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