《Q18》結局倒數！天心陷AI世界「私訊被灌爆」老公李銘順說話了

記者黃庠棻／台北報導

三立都會台人性科幻影集《Q18量子預言》眀（27）晚將迎來精彩最終回，由李銘順飾演的柯博士一手打造的世界逐漸失控，劇中老婆天心及兒子劉修甫全淪陷在夢幻烏托邦，當科技凌駕於人性，他們是否還有其他的選擇？劇情邁入結局高潮。

▲《Q18量子預言》即將播出大結局。（圖／金禾創意提供）



導演周美玲表示「世界存在各式各樣的可能性，但人的命運還是掌握在自己手裡，只看我們怎麼運用而已。」李銘順也有感「我覺得這個劇本能引領觀眾去思考，你希望科技幫助你到什麼程度？」天心觀察到有許多觀眾非常入戲「很多人在我的社群留言說要和我訂購產品，像是『永恆之戒』。」讓她印象最為深刻。

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▲《Q18量子預言》即將播出大結局。（圖／金禾創意提供）

參與《Q18量子預言》的演出，讓演戲經驗豐富的李銘順坦言，需要很多想像「我覺得也很像在拍古裝劇，要去創造出自己沒有經歷過的世界。」劇中柯博士跨越了人類與機器的界線，造成難以預料的後果。對此，李銘順提出自己的想法「柯博士雖然是研究科技的，但個性卻很感性，兩者相當衝突，我覺得柯博士到最後意識到人被科技、AI給吞噬了，但他沒有辦法收拾，甚至可能會失去老婆跟兒子，他其實是一個失敗的博士。」

導演周美玲指出「戲裡有很多對比，柯博士很人性，但所有非人性的東西都是他創造的，他的老婆高明明表面上看起來很無情，但她對兒子的愛又濃烈到令人喘不過氣。」天心也為自己的角色發聲「高明明看起來是為了自己的目的不擇手段，但背後其實還是保有人性及動容的一面。」

▲《Q18量子預言》即將播出大結局。（圖／金禾創意提供）

天心與李銘順繼《親愛的，我愛上別人了》時隔11年再二搭，該劇天心飾演一位非常柔順的老婆，在《Q18量子預言》則個性強硬，天心笑稱「跟阿順每次對戲時，他就會說『高明明，果真高冷又聰明，這次換妳來報仇了，哈哈』。」

談及跟劇中漸凍症兒子劉修甫的對戲，李銘順表示「我每次碰到修甫都是在實驗室場景裡，對他的印象就是他是一個軀殼，只是嘴巴會講話、眼睛會動，修甫的詮釋讓我非常相信他就是被我創造出來，一個只能用意識交流的人。」天心二度跟劉修甫合作，直呼「比起之前的合作，覺得他從小男孩變成小男人，演技也更成熟了。」

▲《Q18量子預言》即將播出大結局。（圖／金禾創意提供）

劉修甫面對氣場強大的兩位演員也毫不怯場，坦言「銘順哥的表演非常有帶入感，可以感覺到他作為父親與一個成功科學家之間的掙扎。天心姐是一個演員氣場很強的演員，在片場也很照顧我們，只要進到片場，就會很自然地覺得她是媽媽的角色。他們在表演上也會給我很多建議，讓我有更多的互動、也保留一些即興的空間。」

壓軸單元命題為「多重宇宙」，在量子的世界裡，各式各樣的可能性都是存在的，而且正在發生中。角色對於科技與人性的最終選擇各有不同，被問到想要挑戰的角色，天心表示：「我應該會想要成為艾絲（永生單元，李璇角色名），她擁有完美的社經地位，還有深愛她的另一半，儘管最有能力長生不老，卻願意選擇放手給年輕人，這樣的心情轉折是很難詮釋的。」李銘順則想嘗試扮演量子AI「我認為他們的角色是最天馬行空的，可以創作的空間也最廣，有很多細節可以玩。」