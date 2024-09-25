72歲洪金寶健康近況曝光！　赴陸拍戲劇組「高規格」接待

記者劉宛欣／綜合報導

72歲的香港影壇大哥洪金寶過去以出色的武打身手聞名，但隨著年紀增長，肥胖體型加上長年拍片的勞累，使他飽受糖尿病之苦，甚至需要以電動輪椅代步。為了改善健康，洪金寶開始控制飲食，靠著戒澱粉、吃小黃瓜成功減重。近日，與洪金寶合作電影的敖嘉年在中國大陸拍片時，分享了洪的近況，透露他瘦了不少，但精神依舊旺盛，劇組還特別為他準備了露營車，讓他可以隨時休息。

▲洪金寶是許多人心中的武打片巨星。（圖／CFP）

洪金寶憑藉精湛演技與武打功夫，在演藝圈縱橫數十年。然而，年齡和疾病的影響不可避免，他近年需依賴電動輪椅輔助行動。敖嘉年近日在社群上發布了與洪金寶合作新片《佛山功夫少年》的現場照片，畫面中的洪金寶看起來瘦了一圈，但氣色不錯，臉色紅潤，精神狀態非常好。唯一引起討論的是，他的烏黑頭髮看起來似乎是假髮。照片中，身為大哥的他坐在片場等待開工，氣場十足。

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▲敖嘉年分享洪金寶的近況。（圖／翻攝自敖嘉年微博）

此外，敖嘉年還提到，劇組為洪金寶特別準備了一輛露營車，供他在工作疲累時隨時休息。這樣的待遇讓不少香港演員羨慕不已，敖嘉年更笑稱，希望香港的劇組未來也能提供如此高規格的設備。

洪金寶近年身體狀況不如以往，曾自曝患有糖尿病，需要嚴格控制飲食，也在2017年時接受了膝蓋手術，時不時會以輪椅代步，或透過拐杖輔助，讓許多影迷相當擔心，不過在他近期參與活動、私下聚會的照片中，看得出他依然氣色紅潤，相當有活力。