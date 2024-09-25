蘇打綠36度拍攝秋專輯熱到當機　機器緊急「貼退熱貼」

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠日前於《二十年一刻》巡演北京站的演出後，隨即在北京進行〈秋：故事（蘇打綠版）〉的MV拍攝工作，他們按照「韋瓦第計畫」的初衷，在一年內完成四季專輯的發行，今年春天，樂團於融雪時的日光拍攝了春專輯，隨後在倫敦的寒冬中進行了夏專輯，這次則於夏日炎熱的北京完成秋專輯的視覺拍攝。

▲蘇打綠在北京拍攝MV和專輯視覺。（圖／蘇打綠有限公司提供）

高溫酷暑的北京，氣溫高達36度，團員們在烈日下穿著秋季服裝進行戶外取景，貝斯手馨儀笑說：「衣服和頭髮裡已經變成了蒸氣浴！」甚至導演的攝影機好幾度因高溫而當機，因此工作人員還不得不在導演和攝影機上都貼上滿滿的退熱貼，這也導致拍攝過程中每五分鐘就得停機十分鐘降溫。



〈故事（蘇打綠版）〉MV拍攝過程中最具特色的片段之一，是導演黃中平引用了柳宗元《黔之驢》的典故，特別在北京找了一頭驢來入鏡。然而，這頭幼驢不到二歲，極為害羞，總是將頭埋進牆角，看見團員迎面走來就立刻後退，還一度把阿福逼近牆角，直接對阿福壁咚，對峙了一下午還是拍不到好鏡頭，導演只好忍痛減少小驢的戲份。

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▲蘇打綠頂著高溫拍攝。（圖／蘇打綠有限公司提供）



此外，導演黃中平更進一步將青峰歌詞中的文學典故融入影片之中，從莊子、李白、陶淵明到《山海經》等中國古典文學典藏，這些古老的文化典故化作影片中的寓意與象徵，讓觀眾在感受音樂魅力的同時，亦能體會到歷史文化的深厚底蘊。而蘇打綠《秋：故事（蘇打綠版）》專輯中融入了中國國樂元素，專輯中的多首歌曲，如〈故事（蘇打綠版）〉、〈獨處的時候（蘇打綠版）〉與〈拾穗（蘇打綠版）〉，都錄製了竹笛、嗩吶和二胡等傳統國樂器的聲音，給予專輯特別的聽覺體驗。