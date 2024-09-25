ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蘇打綠36度拍攝秋專輯熱到當機　機器緊急「貼退熱貼」

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠日前於《二十年一刻》巡演北京站的演出後，隨即在北京進行〈秋：故事（蘇打綠版）〉的MV拍攝工作，他們按照「韋瓦第計畫」的初衷，在一年內完成四季專輯的發行，今年春天，樂團於融雪時的日光拍攝了春專輯，隨後在倫敦的寒冬中進行了夏專輯，這次則於夏日炎熱的北京完成秋專輯的視覺拍攝。

▲▼蘇打綠〈故事（蘇打綠版）〉。（圖／蘇打綠有限公司提供）

▲蘇打綠在北京拍攝MV和專輯視覺。（圖／蘇打綠有限公司提供）

高溫酷暑的北京，氣溫高達36度，團員們在烈日下穿著秋季服裝進行戶外取景，貝斯手馨儀笑說：「衣服和頭髮裡已經變成了蒸氣浴！」甚至導演的攝影機好幾度因高溫而當機，因此工作人員還不得不在導演和攝影機上都貼上滿滿的退熱貼，這也導致拍攝過程中每五分鐘就得停機十分鐘降溫。

〈故事（蘇打綠版）〉MV拍攝過程中最具特色的片段之一，是導演黃中平引用了柳宗元《黔之驢》的典故，特別在北京找了一頭驢來入鏡。然而，這頭幼驢不到二歲，極為害羞，總是將頭埋進牆角，看見團員迎面走來就立刻後退，還一度把阿福逼近牆角，直接對阿福壁咚，對峙了一下午還是拍不到好鏡頭，導演只好忍痛減少小驢的戲份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蘇打綠〈故事（蘇打綠版）〉。（圖／蘇打綠有限公司提供）

▲蘇打綠頂著高溫拍攝。（圖／蘇打綠有限公司提供）

此外，導演黃中平更進一步將青峰歌詞中的文學典故融入影片之中，從莊子、李白、陶淵明到《山海經》等中國古典文學典藏，這些古老的文化典故化作影片中的寓意與象徵，讓觀眾在感受音樂魅力的同時，亦能體會到歷史文化的深厚底蘊。而蘇打綠《秋：故事（蘇打綠版）》專輯中融入了中國國樂元素，專輯中的多首歌曲，如〈故事（蘇打綠版）〉、〈獨處的時候（蘇打綠版）〉與〈拾穗（蘇打綠版）〉，都錄製了竹笛、嗩吶和二胡等傳統國樂器的聲音，給予專輯特別的聽覺體驗。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

推薦閱讀

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蘇打綠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒2年前舊照罕曝光！　「中分棕髮」甜笑超青澀
  2. 那那大師二度開唱嘉賓公布了！　是「千禧年實力派天后」
  3. 72歲洪金寶健康近況曝光！　赴陸拍戲劇組「高規格」接待
  4. 宮崎駿喊退休「才3年就復出」　真實內幕曝光：被他罵了
  5. 蘇打綠36度拍攝秋專輯熱到當機　機器緊急「貼退熱貼」
  6. 林淑容為高雄豁出去了！　準備「鳳飛飛組曲」：真的不容易
  7. 無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍
  8. 甜美女星不信邪！斥17歲影帝「神棍」　意外生情愫⋯互相獻出初夜
  9. 傑佛瑞當國小老師親自洗廁所　拍廣告超羞恥還被封大便老師
  10. 劇組受到冒牌警察、疑似飛車黨干擾　導演拍懸案遭警扣留七小時

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366