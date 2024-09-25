無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

記者王靖淳／綜合報導

網紅「小予」陳玟予曾是無名小站傳奇正妹，更擁有「台灣最早網紅」的稱號，她在今年6月公開宣布，和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶。今（25）日小倆口現身戶政事務所完成結婚登記，並於事後在IG分享甜蜜同框的合照，幸福的模樣曝光後，再度引發討論。

▲小予今年6月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

透過小予分享的照片可見到，她身穿一件淺色無袖的緊身禮服，完美凸顯她渾圓的孕肚，她與老公站在台中市南屯區戶政事務所的門口，頭上戴著一個透明頭紗，左手還拿著一束花。小予將長髮自然垂落，展現優雅又時尚的氣質，老公阿良則是穿著一件白色襯衫和米色長褲，搭配一雙白色運動鞋。兩人的表情看起來非常開心且自然，微笑看向鏡頭的模樣，襯托出正式成為夫妻的甜蜜幸福感。

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▲小予今（25）日和阿良登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

事實上，小予7月底時才PO文分享阿良向她求婚的照片，甜蜜寫下「I said yes」，還舉辦寶寶性別派對，當時夫妻倆用手上的針將一顆米色的大氣球戳破，瞬間噴出藍色以及白色的小氣球，正式宣布即將迎來男寶寶的誕生，令在場所有人興奮尖叫。小予在得知結果的當下，露出滿意的笑容，老公阿良則是不斷又叫又跳，對於兒子的出生感到相當期待。

▲小予正式宣布懷的是男寶寶。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）