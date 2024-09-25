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明道婚禮認了：一開始不同意Alan　新娘陳喬恩站旁邊「噴笑肘擊」

記者黃庠棻／台北報導

藝人陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2年後選擇在交往5周年的22日，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，在演藝圈有好人緣的她邀來七朵花團員擔任伴娘，好友明道、鄭元暢擔任伴郎，其中明道的兒子還特地擔任花童，婚禮結束已3天，但一切細節都仍是討論焦點。

▲陳喬恩婚禮現場。（圖／陳喬恩經紀人提供）

▲陳喬恩婚禮現場。（圖／陳喬恩經紀人提供）

▲陳喬恩在22日舉辦婚禮。（圖／陳喬恩經紀人提供）

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明道在好友陳喬恩的婚禮後，曬出自己在宴會上講感言的影片，只見他穿著白色襯衫拿著麥克風，左邊站著陳喬恩與新郎Alan，右邊則是好友兼伴娘夥伴趙小僑，他感性地說起20幾年的友誼，透露「我跟喬恩有著共同成長的步調」，兩人在低潮期都會打電話互相傾訴。

▲陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩婚禮請明道兒子當花童。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

接著，明道話鋒一轉，對著賓客說道「我老實說，碰到Alan的時候，我是不同意的喔」，讓在場所有人都大吃一驚，站在一旁的新娘陳喬恩也忍不住噴笑甚至肘擊，他進一步解釋「我不同意雖然影響不了什麼」，但「不同意」的原因是因為「很怕喬恩被騙」，一字一句都看得出兩人深厚的友誼。

▲陳喬恩、明道。（圖／翻攝自明道抖音）

▲陳喬恩、明道。（圖／翻攝自明道抖音）

▲明道在陳喬恩婚禮致詞。（圖／翻攝自明道抖音）

最後，明道感性表示「喬恩是一個非常天真、單純卻又複雜的人」，看著好友跟Alan相處的過程，認為男方不只給陳喬恩愛，同時也給身邊所有人滿滿的愛，直呼「愛沒辦法改變一個人，但愛可以讓我們想方設法，希望這個人能夠在一起配合彼此」。

▲陳喬恩、明道。（圖／翻攝自明道抖音）

▲陳喬恩肘擊明道。（圖／翻攝自明道抖音）

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