八點檔女星「狠斬18年婚」！自曝推掉節目原因：希望帶來正能量

▲八點檔女星李沛綾曾是民視當家花旦，以飾演反派女角聞名。（圖／翻攝自李沛綾臉書）

圖文／CTWANT

八點檔女星李沛綾曾是民視當家花旦，以飾演反派女角聞名，代表作品包括《飛龍在天》、《金枝玉葉》、《娘家》、《市井豪門》等，2005年嫁給台中大地主老公後淡出演藝圈，育有1對兒女，去年突然復出拍戲，當時就傳出疑似婚變。對此，李沛綾證實已結束18年婚姻，並親自揭開推掉節目邀約原因。

李沛綾今（25日）在臉書發文，提到自己最近婉拒了一些節目邀約，主要原因在於內容都是談論離婚及婚姻中一些不愉快的事，「一直以來，都希望能帶給大家正能量，所以並不是很喜歡談論一些負面的訊息及事件。我始終認為任何事情只要沒觸犯法律，就沒有絕對的對錯，只是想法及價值觀不同而已。」

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▲ 李沛綾自曝婉拒節目原因。（圖／翻攝自李沛綾臉書）

她坦言，「在每個人的人生當中不論是感情還是婚姻、事業，一定都是有酸甜苦辣⋯即便離婚的心情會有低落的過程、但是曾經一定也是有幸福的過往。分開絕對都是雙方不得已，雙方也都會歷經身心低潮與人際生活中種種變化的煎熬⋯所以不論是自己或者是對方⋯能夠不要有任何的批評及怨懟，是對自己對孩子對家人較有保障的方式。」

李沛綾強調，所以自己不想對過去經歷過的人事物做出任何負面評論，反之「能夠坦然接受結果，祝福彼此、感恩過去，當然會是更美好的感受⋯也鼓勵一些單親父母，放下怨念，臣服一切，更勇敢的回歸自己，找到自己人生的價值⋯賦予自己及孩子更多正向的安全感及愛的鼓勵。」

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