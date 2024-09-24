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Toyz入獄4個月！篠崎泫「狂寫700頁」　網鼻酸：長長的思念

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz因販售大麻菸彈被判刑4年2個月，於5月16日入監服刑至今已滿4個月，女友篠崎泫日前曾在Threads上發文分享，她和Toyz寫了百頁的手寫信給對方，今（24）日再度發文提到「30隻筆芯，700頁紙」，內容似乎意有所指。貼文曝光後，再度掀起網友留言討論，除了有人表示寫很多之外，同時也有人感嘆：「長長的思念。」

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Facebook／篠崎泫 Hsyan）

▲Toyz（圖左）入獄前認愛篠崎泫。（圖／翻攝自Facebook／篠崎泫 Hsyan）

透過篠崎泫的貼文可見到，她似乎在寫信給男友Toyz的過程中，耗費了30隻筆芯和700頁紙，因此她在文末特別附上兩個打勾的表情符號以表示完成，雖然文中隻字未提及男友，不過內容曝光後，還是引發不少人猜測她指的應該是寫信給對方，因此紛紛留言表示「寫好多，把信整理整理都能出書了」、「長長的思念，最後排起來會不會跟長城一樣長。」

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▲▼（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

▲▼篠崎泫發文透露寫信的習慣。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

▲▼篠崎泫。

事實上，篠崎泫在今年6月初才發文提到，她一共寫了70多頁的信，當天還收到1封在4天內就寫了45頁的信，表示自己花2小時才看完。事後更透露，自己把1本100頁的信紙給用完，並在文末留下D24及P100的神祕註解，似乎透露自己在男友入獄的第24天，便將100頁的信紙給寫完。

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Facebook／篠崎泫 Hsyan）

▲篠崎泫最近在準備搬家。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

此外，篠崎泫上個月難得在IG開直播與粉絲聊天，面對網友關心問到Toyz的近況時，她也給出回應表示「不要問一些有的沒的」，透露有天會再和大家聊，不過不是現在。她也分享自己準備在年底前後搬家，最近正忙著整理衣物及包包的斷捨離，坦言即使淘汰許多物品，包包櫃仍然滿到放不下，同時也進一步透露，她會持續進行斷捨離的動作，累積到一定量後，再進行拍賣或捐贈。

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篠崎泫, 網紅, Toyz, 認愛, 放閃, 交往

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