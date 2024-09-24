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「阿富汗母貓比女人自由」！　梅莉史翠普聯合國痛心為婦女發聲

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢資深女星梅莉史翠普（Meryl Streep）在聯合國公開譴責對阿富汗對女性的不平等待遇，呼籲全球應該更加關注該地女性的困境。她在聯合國大會的會外活動中發表談話，特別強調阿富汗目前的社會狀況，並以生動比喻形容當地女性所面臨的限制。她表示：「現今在阿富汗，連母貓都比女人擁有更多的自由。」

▲艾美獎紅毯：席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、真田廣之。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅莉史翠普公開為阿富汗女性發聲。（圖／達志影像）

根據外媒報導，梅莉史翠普在大會上直言：「貓可以在前門享受陽光，也能在公園追逐松鼠，但女孩和婦女卻被禁止進入公園。」她認為這樣的情況極為荒謬，甚至說道「連松鼠都比女孩擁有更多的權利」，呼籲國際社會不要忽視阿富汗女性的處境，而這種極端的社會環境應成為其他國家的警示。她還提到：「鳥兒在喀布爾可以自由歌唱，但女孩、婦女卻在公共場合失去了發聲的機會。」

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▲坎城影展開幕式－梅莉史翠普（Meryl Streep）、評審團葛莉塔潔薇、是枝裕和等。（圖／路透）

▲梅莉史翠普在聯合國喊話各國關注阿富汗女性權益。（圖／路透社）

塔利班（Taliban）於2021年8月掌控阿富汗後，當地女性受到極大壓迫。大多數女孩被禁止接受高中、大學教育，還關閉了美容院，女性在外出時必須由男性監護人陪同。上個月，塔利班更頒布了一系列新法令，強制女性出門時遮住臉。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）24日也在活動中發言，表示：「阿富汗如果不承認婦女的權利，將永遠無法在國際社會中取得應有的地位。」

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