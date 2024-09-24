蔡凡熙同框「樂團界女神」婷文　直男記錯初見面時間⋯當場被吐槽

記者蕭采薇／台北報導

單身多年的蔡凡熙，24日和樂團女神「美秀集團貝斯手」婷文一同出席活動，現場佈置成音樂祭主題，剛好是婷文的主場，她對蔡凡熙笑說：「音樂祭最好玩的就是演出後，大家一起喝酒。」蔡凡熙則說，演員比較多是收工後就各自回去休息，希望婷文下次有機會，能帶上他一起玩。

▲（左起）婷文、蔡凡熙一起出席活動。（圖／記者湯興漢攝）



蔡凡熙自稱一直有關注婷文，卻記錯兩人第一次見面的時間，原以為是拍攝時見過，卻遭到婷文反駁：「之前在電影《還錢》的首映上也有見過啦！」蔡凡熙才恍然大悟，直呼：「你們那時候看起來太酷了啦！」

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▲「美秀集團」婷文是樂團界的女神。（圖／記者湯興漢攝）



雖然有互動上的小插曲，但婷文不在意，還稱讚蔡凡熙的顏值如果放到獨立樂團界，絕對稱得上「最帥樂手」的稱號，她笑說：「我們比較靠（音樂上）的才華。」兩人剛好是「晴女」和「雨男」的組合，當天活動還真的是「陰天」，不過光是沒下雨，就讓蔡凡熙對婷文笑說：「妳贏了欸！」

▲蔡凡熙近來努力練身體。（圖／記者湯興漢攝）

蔡凡熙近來消瘦不少，他坦言有為了新角色在練身體，到時可能會有需要裸露的部分，「不過目前肚子還是團結一塊。」而金鐘入圍失利，蔡凡熙表示自己不太在意，但有安慰好友林哲熹。至於他因為年齡增長，也希望做出和過往不一樣的轉變，過去常演學生角色，蔡凡熙也吐槽自己：「現在可能不太符合了喔！」