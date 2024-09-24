丁噹罕見火辣開唱！　師弟團驚喜登台...竟慘遭當眾逼問

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹日前在香港開唱，也是她在香港睽違七年的演唱會，為此她準備四大驚喜，先是以深V露背熱褲造型登場，並特別準備陳奕迅的〈富士山下〉送給香港歌迷，並請到「洗腦天后」吳若希合體首唱粵語作品〈談戀愛〉，隔天在同場地演出的鼓鼓、蕭秉治組成的限定團GX也提前現身合唱。

▲丁噹在香港性感開唱。（圖／相信音樂提供）

丁噹以隱身方式從觀眾席走上台，並熱情地一一和歌迷打招呼，帶來〈夜貓〉、〈野獸〉、〈快樂頌〉、〈花火〉等嗨歌，還開玩笑地和歌迷抱怨，「每次大家都問我什麼時候會發新專輯，我發了呀！但問大家想聽什麼歌，大家還是說〈猜不透〉、〈我愛他〉。」因此她應歌迷要求，準備了多首經典K歌，從〈猜不透〉、〈你為什麼說謊〉、〈我愛他〉帶領全場大合唱。

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丁噹在演唱會中，還邀請GX提前來到香港和她合唱〈冷血動物〉、〈我是誰我是誰我是誰〉，讓全場歌迷聽好聽滿。丁噹也藉機「逼問」鼓鼓和蕭秉治許久沒幫她寫歌，是不是因為都各自忙自己專輯和演唱會，蕭秉治也承諾忙完12月7日演唱會再幫師姐量身寫歌。

▲▼丁噹香港開唱，師弟團GX、香港「洗腦天后」吳若希都來力挺。（圖／相信音樂提供）

她也在演出時透露，前幾天被風吹到有點小感冒，因此聲音有些沙啞，但歌迷熱情回應支持，在唱到〈我愛他〉時更點亮手機燈海，讓她感動到泛淚，感謝大家的體諒，期許下次用更好的狀態再來香港唱歌給大家聽。