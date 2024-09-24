快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）日前宣布將在12月上旬於台北大巨蛋開唱，舉辦睽違7年的個人演唱會，也是台北大巨蛋首位舉辦個人演唱會的歌手。今（24日）周董也公布了，演唱會時間將在12月5日至8日，一連四場在臺北大巨蛋隆重登場，門票則在10月23日中午12點開賣，詳洽拓元售票。

▲周杰倫12月5日至12月8日在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

而詳細票價也公布，分別是6880、5880、4880、3880、3280、2280 、1880元。全場皆禁止飲食、禁止酒類及吸菸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周杰倫演唱會上酷炫的視覺效果是最新科技與美學相乘的呈現，因應大巨蛋這個全新的場地，演唱會團隊不斷地進行場勘與開會，舞台的架設將是「嘉年華」演唱會巡演以來的最巨大，舞者也隨之增加至周董演唱會有史以來最多；道具的華麗、視覺的變化將再創最高規格，給予歌迷最大的滿足。而「嘉年華」演唱會的製作成本最初就高達台幣2億元，在預算不斷追加的情形下，已刷新周杰倫演唱會成本的紀錄。

周杰倫這套演唱會已巡迴世界各大城市達75場，除了大中華區之外，足跡更遍及英國、法國、澳洲、泰國、日本等，創下場場爆滿的佳績，此次進階版的設計，準備顛覆歌迷的想像，而他作為第一位登上台北大巨蛋舉辦專場個人演唱會的歌手，他與演出團隊將呈獻精彩內容給歌迷朋友。

▲周杰倫台北大巨蛋演唱會票價及座位圖公布。（圖／杰威爾提供）

※周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會-台北站

時間：2024年12/5 (四) PM7:30、12/6 (五) PM7:30、

12/7 (六) PM6:00、12/8 (日) PM6:00

地點：臺北大巨蛋 (臺北市信義區忠孝東路四段515號)

票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880

售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00

售票系統: tixCraft拓元售票系統

備註: 全場禁止飲食(礦泉水除外)、禁止酒類、禁止吸菸(含電子菸)