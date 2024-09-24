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命理網紅簡少年遭烘爐地、風水名師切割　PO講義照正面回應

記者黃翊婷／綜合報導

知名命理師網紅簡少年近日被烘爐地廟方人員公開發文指控詐騙，雖然簡少年已發文澄清，但又有網友挖出他在今年8月間被風水老師陳巃羽公告否認師承關係。對此，簡少年23日晚間在臉書貼出一張風水課程講義的照片，表明自己正式成為陳巃羽的學生。

簡少年被命理師否認師承關係，直接報名上課。（圖／翻攝自Facebook／桃桃喜-命理大師簡少年）

▲簡少年宣布正式成為陳巃羽的學生。（圖／翻攝自Facebook／桃桃喜-命理大師簡少年）

簡少年日前參與一項由烘爐地文創公司與財團法人中華民國微光社會福利協會合辦的公益活動，卻因為文案將烘爐地文創公司縮寫為烘爐地，被部分信徒誤以為是烘爐地南山福德宮。烘爐地南山福德宮廟方人員13日在臉書公開發文，指控這是詐騙，已經報警處理。

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▲簡少年因為宣傳公益活動引發爭議。（圖／翻攝自簡少年臉書）

▲簡少年因為宣傳公益活動的文案縮寫引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／烘爐地南山福德宮）

對此，簡少年出面澄清，表示在合作前已確認烘爐地文創曾多次執行烘爐地代拜活動，沒有發生過授權爭議，也沒有出現消費糾紛或詐騙等狀況。然而，又有網友發現，風水老師陳巃羽今年8月6日曾在網站公告，否認與簡少年有師承關係，內容提到簡少年從未與他聯繫或提問過任何問題，並非他的正式學員。

簡少年23日晚間在臉書貼出一張照片，照片中有陳巃羽編著的風水地理師資班課程講義、學員證，他表示，「正式成為陳巃羽老師的學生，期待自己功力更上層樓！」文章公開之後，有粉絲留言為簡少年加油，認為他勇於面對危機；但仍有部分網友不買帳。

正式成為陳巃羽老師的學生， 期待自己功力更上層樓！

桃桃喜-命理大師簡少年發佈於 2024年9月23日 星期一

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簡少年, 烘爐地, 陳巃羽, 網紅

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