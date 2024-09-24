小孟老師／9月24日星座運勢　魔羯座感情多采多姿

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：掌握市場趨勢
感情：兩人一見如故
財運：建立財務預算
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
工作：保障業務運作
感情：一心一意浪漫
財運：建立良好供應
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：牡羊
工作：推動組織更新
感情：情緒愉快穩定
財運：分析市場行情
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：魔羯
【土象星座】
工作：培養應對能力
感情：感情多彩多姿
財運：精簡營銷策略
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤
工作：引領產品改進
感情：細節關心體貼
財運：進行市場分析
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：獅子
工作：提高工作效率
感情：新戀情新機會
財運：善用資本工具
幸運色：绿色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【水象星座】
工作：建立導師關係
感情：與異性互動多
財運：增加電子商務
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：成功領導變革
感情：夫妻恩愛幸福
財運：適應全球經濟
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：把握最好商機
感情：好姻緣來靠近
財運：掌握市場趨勢
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：拓展市場開發
感情：分享生活喜悅
財運：深入了解客戶
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
工作：提供指導支持
感情：學會忍讓包容
財運：創造價值提案
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：冷靜應對壓力
感情：兩人快樂交往
財運：發展競爭產品
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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