不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

記者陳芊秀／綜合報導

2024年對日本演藝圈是「復出」之年，多位曾經深陷負面風波的藝人，紛紛在今年重新出發，而女藝人因涉入不倫醜聞，雖然力拼復出，是否被大眾接受仍是考驗。日媒《FLASH》從全國男女500人進行問卷調查，以「已經不想在電視上看到她」，4位不倫女藝人被點名。

【第4名】廣末涼子：69票

▲廣末涼子今年力拚復出，已經在電視節目露臉。（圖／翻攝自IG）

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廣末涼子2023年6月被爆出與米其林名廚鳥羽周作不倫，連秘密情書都遭到曝光，並與結婚13年的丈夫Candle June離婚，雖然受到經紀公司懲戒停止活動，但宣布退社獨立門戶，現在已經自行復出。她9月16日更在電視節目以VTR方式露臉。60歲上班族男性認為「她曾是我喜歡的女演員，但現在形象完全崩壞了」，40歲上班族男星表示「她就像什麼都沒發生一樣重新出現在公眾面前，這樣的行為令人無法接受，也讓人難以認同」

【第3名】唐田英里佳：73票

▲唐田英里佳憑《極惡女王》復出日本電視圈。（圖／翻攝自IG）

唐田英里佳以清純形象走紅，2020年被爆未成年時與東出昌大不倫戀，且當時男方妻子渡邊杏正懷第三胎。她就此形象重創，敲定的戲約遭撤，更一度退居幕後在所屬公司當行政員工，近年復出接演韓劇，又接演串流Netflix劇急《極惡女王》。她積極回到螢光幕前仍有觀眾抗拒，有30歲自營業女性表示「不倫的形象太過強烈」，20歲兼職女員工稱「她看起來清純，但不倫的行為讓人感到不悅」，20歲女學生表示「她在不倫時期有發布暗示貼文，演技也給人不佳的印象，總而言之沒有留下好的形象」。

【第2名】貝琪：76票

▲貝琪2016年被爆不倫戀情，至今8年仍讓觀眾難忘。（圖／翻攝自IG）

貝琪原本是零緋聞女星，2016年與「極品下流少女」主唱川谷繪音爆發不倫戀，LINE對話被曝光，被踢爆在記者會上道歉都是假哭，人設徹底翻車，至今8年，大眾對她的反感仍然很強烈。有20歲女學生表示「成年人了還發送那樣的LINE訊息實在太過分。我認為她過去一直輕視他人。她破壞了別人的家庭，卻能夠結婚並繼續出現在電視上，真是令人不解」。60歲全職太太則說「她本來以清新形象示人，如今卻讓人大失所望」。70歲女性表示「只要她一出現在電視上我就會換頻道。她那種狡猾和計謀的形象讓我討厭」。還有50歲女職員提到「我本來就不喜歡她，但在記者會上她還輕描淡寫地撒謊，這讓我在看到她時感到非常不舒服」。

【第1名】福原愛：84票

▲福原愛離婚風波讓日本支持者失望。（圖／翻攝自微博）

福原愛2021年捲入不倫風波，與台灣丈夫江宏傑離婚後又有官司纏訟近2年。她從小接受魔鬼桌球訓練，「愛哭鬼」可愛形象受到日本民眾支持，如今眾人眼光轉為嚴厲。50歲全職太太表示「在日本受到批評就去中國活動，這讓我非常生氣」。60歲男性說「原本是那麼可愛的人」。60歲自營業女性表示「「她曾是一名清新的體育選手，婚後的親密舉動也被報導，但現在這是什麼情況？讓人失望」。更有10幾歲女學生也表態「她的家人還在台灣，她在日本期間卻有不倫行為，讓我反感」。

▲日本民眾票選不倫女藝人「不想在電視上看到她」。（圖／ETtoday製圖）