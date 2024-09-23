ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

【本周夯星聞】郭書瑤「禮服三塊布」露大片肉色！　沈建宏約會長髮妹被拍

記者王靖淳／綜合報導

娛樂圈這週發生許多變化，藝人沈建宏爆出疑似結交新歡，與一名長髮新女伴在大直美麗華摩天輪約會的親密畫面全被拍下、女星郭書瑤分享自己在倫敦時裝周的一系列辣照，僅用三片布的遮住重要部位的禮服設計，讓不少人看得直噴鼻血、「武俠片男星」徐少強被證實病逝北京，小他30歲的中國大陸舞蹈家，也在不久前因心臟病發離世，讓人倍感唏噓。

▲▼（圖／記者王靖淳製表）

▲本周夯星聞。（圖／記者王靖淳製表）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼沈建宏。（圖／翻攝自Facebook／沈建宏Kris）

▲沈建宏最近被拍到與新女伴約會。（圖／翻攝自Facebook／沈建宏Kris）

TOP1：大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

藝人沈建宏在9月18日被周刊爆出疑似結交新歡，與一名長髮辣妹現身一家無菜單套餐餐廳約會，經過大約兩小時的用餐，兩人前往大直美麗華搭乘摩天輪，過程中不只當眾擁抱接吻，女方還跨坐在對方身上，最後甚至疑似拿出衛生紙擦嘴，兩人一來一往的親密互動全被拍下。事實上，藝人沈建宏今年5月才遭舊愛Bella指控是劈腿慣犯，還到處約砲、叫外送茶，雙方多次隔空發文互撕，如今爆出疑似身旁有了新女伴，再度讓個人的感情動向受到外界關注及討論。

▲▼徐少強。（圖／翻攝自微博）

▲徐少強9月15日被證實過世。（圖／翻攝自微博）

TOP2：徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

香港武俠片男星徐少強，在1979年憑著主演《天蠶變》的「雲飛揚」一角在台港兩地走紅，不過卻在9月15日傳出食道癌病逝的消息，享壽73歲。為此，資深電影人田啟文（田雞）證實其死訊，消息曝光後立即震驚影視圈，然而，徐少強小30歲的第3任妻子，在處理後事期間也因為心臟病去世，讓外界感到相當不捨及鼻酸。

事實上，徐少強生前有過3段婚姻，感情生活向來備受外界關注及討論，其中最廣為人知的就是與小15歲的雪梨有過1段6年的婚外情，當時雪梨替徐少強生下兒子徐偉棟、女兒徐頴堃。然而，徐少強在2005年與現任妻子、小30歲的中國大陸舞蹈家結婚，兩人婚後育有1對子女，不過女方在送走丈夫不久後便因心臟病發離世，消息曝光後惹人不捨及鼻酸。

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤）

▲郭書瑤9月20日曬出一系性感辣照。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤）

TOP3：郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

藝人郭書瑤（瑤瑤）9月20日在社群曬出一系列前往倫敦時裝周的美照，只見她在照片中身穿一件深藍色的晚禮服，極具大膽的突切設計，只用三塊布遮住三點重點部位，露出大面積的性感上圍及腰間，完美襯托她的身材曲線以及時尚前衛的氣質，同時也巧妙地融合優雅與性感。貼文曝光後立刻掀起網友暴動朝聖，紛紛留言驚呼「太猛」、「好辣」、「身材好好」、「極品正妹」、「越來越漂亮」、「好美，感覺像精靈」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

愷樂隔4年露面慶生曬寶寶！人緣太好「眾明星好友全湧入」送祝福

愷樂隔4年露面慶生曬寶寶！人緣太好「眾明星好友全湧入」送祝福

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

林佩瑤42歲生日倒數「被叫美魔女」！　親曝無奈：蠻不爽的

林佩瑤42歲生日倒數「被叫美魔女」！　親曝無奈：蠻不爽的

189cm男神當演唱會嘉賓遭出征！張碧晨罕見動怒罵粉絲：有完沒完

189cm男神當演唱會嘉賓遭出征！張碧晨罕見動怒罵粉絲：有完沒完

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

愷樂隔4年露面慶生曬寶寶！人緣太好「眾明星好友全湧入」送祝福

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

郭書瑤, 徐少強, 沈建宏

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 巨石強森聯手克里斯伊凡「救聖誕老人」　《紅色一號》卡司超狂！
  2. 暈眩8hrs「嚴重到站不起來」！　女星掛急診健康亮紅燈
  3. 安室奈美惠引退6年「現況曝光」！直擊現身夏威夷　護花26歲男身分揭曉
  4. 曾之喬「渾圓大肚現形」出門看舞台劇！0偽裝全被拍 四肢還是超細
  5. 貝克漢大兒子「將愛犬染成亮粉紫色」！　挨批動物虐待…零回應悄刪片
  6. 不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」
  7. 【本周夯星聞】郭書瑤「禮服三塊布」露大片肉色！　沈建宏約會長髮妹被拍
  8. 正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘
  9. 捐30萬遭韓批「賣國賊」　李多慧現身真實反應曝光
  10. 韓星搭商務艙「遭阿姨情勒換位」！　網友幫出氣：太厚臉皮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366