【本周夯星聞】郭書瑤「禮服三塊布」露大片肉色！　沈建宏約會長髮妹被拍

記者王靖淳／綜合報導

娛樂圈這週發生許多變化，藝人沈建宏爆出疑似結交新歡，與一名長髮新女伴在大直美麗華摩天輪約會的親密畫面全被拍下、女星郭書瑤分享自己在倫敦時裝周的一系列辣照，僅用三片布的遮住重要部位的禮服設計，讓不少人看得直噴鼻血、「武俠片男星」徐少強被證實病逝北京，小他30歲的中國大陸舞蹈家，也在不久前因心臟病發離世，讓人倍感唏噓。

▲本周夯星聞。（圖／記者王靖淳製表）

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▲沈建宏最近被拍到與新女伴約會。（圖／翻攝自Facebook／沈建宏Kris）

TOP1：大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

藝人沈建宏在9月18日被周刊爆出疑似結交新歡，與一名長髮辣妹現身一家無菜單套餐餐廳約會，經過大約兩小時的用餐，兩人前往大直美麗華搭乘摩天輪，過程中不只當眾擁抱接吻，女方還跨坐在對方身上，最後甚至疑似拿出衛生紙擦嘴，兩人一來一往的親密互動全被拍下。事實上，藝人沈建宏今年5月才遭舊愛Bella指控是劈腿慣犯，還到處約砲、叫外送茶，雙方多次隔空發文互撕，如今爆出疑似身旁有了新女伴，再度讓個人的感情動向受到外界關注及討論。

▲徐少強9月15日被證實過世。（圖／翻攝自微博）

TOP2：徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！ 好友證實：心臟病發



香港武俠片男星徐少強，在1979年憑著主演《天蠶變》的「雲飛揚」一角在台港兩地走紅，不過卻在9月15日傳出食道癌病逝的消息，享壽73歲。為此，資深電影人田啟文（田雞）證實其死訊，消息曝光後立即震驚影視圈，然而，徐少強小30歲的第3任妻子，在處理後事期間也因為心臟病去世，讓外界感到相當不捨及鼻酸。

事實上，徐少強生前有過3段婚姻，感情生活向來備受外界關注及討論，其中最廣為人知的就是與小15歲的雪梨有過1段6年的婚外情，當時雪梨替徐少強生下兒子徐偉棟、女兒徐頴堃。然而，徐少強在2005年與現任妻子、小30歲的中國大陸舞蹈家結婚，兩人婚後育有1對子女，不過女方在送走丈夫不久後便因心臟病發離世，消息曝光後惹人不捨及鼻酸。

▲郭書瑤9月20日曬出一系性感辣照。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤）

TOP3：郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出 網噴鼻血：太猛

藝人郭書瑤（瑤瑤）9月20日在社群曬出一系列前往倫敦時裝周的美照，只見她在照片中身穿一件深藍色的晚禮服，極具大膽的突切設計，只用三塊布遮住三點重點部位，露出大面積的性感上圍及腰間，完美襯托她的身材曲線以及時尚前衛的氣質，同時也巧妙地融合優雅與性感。貼文曝光後立刻掀起網友暴動朝聖，紛紛留言驚呼「太猛」、「好辣」、「身材好好」、「極品正妹」、「越來越漂亮」、「好美，感覺像精靈」。