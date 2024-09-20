郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

記者劉宛欣／綜合報導

藝人郭書瑤（瑤瑤）時常會透過社群平台與粉絲分享生活、工作日常，20日她曬出了前往倫敦時裝周的一系列美照，從正面看僅用三塊布遮住身體，露出了大量的膚色區域，讓人看了目不轉睛，引起粉絲熱烈討論。

▲郭書瑤前往時裝周。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

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郭書瑤日前受邀前往倫敦時裝周，以一襲大膽創意的禮服亮相，令人眼前一亮。照片中可以看到她現身倫敦街頭，這件禮服采用深藍色絲絨材質，搭配大膽的剪裁設計，呈現出她的曼妙身形和獨特氣質。服裝最顯眼的是極具設計感的開叉，形成一個前衛的幾何形狀，從正面乍看之下，彷彿僅用三塊布遮住三點重點部位，縫隙間透出了她的纖細腰線以及傲人的上圍，性感指數爆表。

▲郭書瑤曬出一系列火辣又不失氣質的美照。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

郭書瑤曬出照片之餘，也不忘宣傳自己的新作《流氓驅魔師》，粉絲則紛紛湧入貼文留言寫下「太過分了」、「太扯了」、「這服裝實在太猛」、「這個眼睛要看哪裡」、「我鼻血為你而流」、「感覺好像那塊布要掉下來了」、「尺度超大」，圈內好友張景嵐也浮出表示「可以穿這樣來找我嗎？」

▲郭書瑤曬照之餘不忘宣傳新作。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）