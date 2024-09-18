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大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

難分難捨1／沈建宏甩情傷陰霾　高調勾新歡上演「激情摩天輪」　

圖文／CTWANT

藝人沈建宏年初被發現在市場賣雞腿，獲得一波關注，沒想到他5月初遭前女友Bella毀滅式爆料，雙方隔空互揭黑歷史，最終決定暫時退回「陌生人」。不過，同月時報周刊CTWANT接獲爆料，曾目擊沈建宏身旁已有一位身材火辣的女子，近日記者也捕獲沈建宏總帶著一名新女伴，正值熱戀的小倆口，9月初一起朝聖Bruno Mars演唱會，之後兩人約會，多次按耐不住情意在大庭廣眾喇舌，還一起到大直美麗華上演超激情的「愛情摩天輪」，約會行程相當多元，也不難看出沈建宏早已將情傷拋諸腦後。

難分難捨1／沈建宏甩情傷陰霾　高調勾新歡上演「激情摩天輪」　

9月13日下午3點多，沈建宏驅車出門，先為愛車加油並洗車。約莫4點半，車子開到位於台北中正區的凱渥娛樂大樓外等候。經過1個多小時，一名長髮女子走出大樓，不假思索地朝車子走去，熟門熟路地把袋子放到後座才坐進副駕駛座。晚間6點多，車子開到台北市大直某停車場停放，穿著西裝外套的沈建宏和女伴前往一家無菜單套餐餐廳用餐，該餐廳價位每人2580元，算是偏高價位的晚餐。

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經過2個小時的晚餐約會，沈建宏與長髮女心滿意足地走出餐廳，或許是有了美味晚餐的加持，2人旋即展開親熱的連體嬰模式，不僅搭手扶梯黏TT，小倆口幾乎是不分你我，在沈建宏拿手機處理事情時，也絲毫不介意女方跟著一起看他手機的內容。

緊接著，長髮女在大庭廣眾下與沈建宏交換唾液，沈建宏也不畏周圍視線，把頭靠前回應女伴，讓長髮女更加熱情地勾住沈建宏的脖子。結束一陣親吻後，兩人前往美麗華摩天輪，排隊等候時，又是濃情一吻。進入摩天輪之後，隨著燈光美氣氛也佳，甜蜜互動再次升級，沈建宏與女伴在摩天輪車廂裡十分忙碌，女方一會蹲在沈建宏面前，一會起身，似乎在忙些什麼，沒多久看似又跨坐在沈建宏身上，猶如乾柴烈火、熊熊燃燒一般，最後還拿出疑似是衛生紙遮在嘴前，令人有無限遐想。

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結束了摩天輪的浪漫行程，2人笑吟吟地前後下車廂，女生邊走邊喬奶，似乎在調整剛才激情過後弄亂的服裝，走著走著又忍不住擁吻。接著畫風突變，2人坐在旋轉木馬談心，閒逛了一圈之後，晚間9點49分回到停車場取車。晚間10點38分，車子停在新店某靜巷中，停妥熄燈後，引擎保持發動狀態，或許是為了避人目光，車頭刻意貼近前方的牆壁停靠。又在車上獨處99分鐘後，女生才下車走進一旁的巷內，沈建宏驅車離去，結束這晚的火辣辣的約會。

難分難捨1／沈建宏甩情傷陰霾　高調勾新歡上演「激情摩天輪」　

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此外，本刊也接到讀者提供的畫面。9月7日晚間，Bruno Mars在高雄國家體育場舉辦演唱會，吸引大批「朝聖」粉絲，而沈建宏與該名女伴也是其中之一。可能對於當地環境不熟悉，加上趕著進場，走上階梯的他們發現方向不對又趕緊往下走，不過女生的涼鞋，和一頭及腰的長髮拖慢了腳步。

率先走在前頭的沈建宏，一眨眼的工夫就走到樓梯中間處的平台，才意識到女伴沒跟上，回頭伸手等候。不過沈建宏人高馬大，就算牽著手，女生也明顯跟不上他的步伐，還一邊調整瀕臨曝光的連身短裙。而走在前頭趕進場的沈建宏顯然沒注意到，女方只能一邊小跑步跟上。最後2人走上場館邊的樓梯，女生終於追上沈建宏，隨著館內傳出來的聲音，沈建宏身體也跟著搖擺，最後牽著女生的手進入搖滾區。

難分難捨1／沈建宏甩情傷陰霾　高調勾新歡上演「激情摩天輪」　

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其實早在今年5月中，就有讀者向本刊爆料，表示在沈建宏前女友Bella經營的東區醫美診所樓下巧遇沈建宏，身邊還有一名身材姣好、長髮的女子相伴。對照身高、外型、體態，與近日沈建宏身邊的長髮女頗為神似。如是同一人，代表雙方至少相識數月，女方還陪伴沈建宏度過渣男風波、分手情傷，感情應該十分穩定。

沈建宏與長髮女是否正在交往，本刊傳訊給沈建宏，截至截稿前未讀未回，未能取得回應。

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