低調交往2年好甜！李鐘碩現身女友IU演唱會　口罩、帽子遮緊緊被認出

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民天后」IU於2024年展開HEREH 世界巡迴演唱會，時隔半年再度以安可場唱回首爾，21、22日連續兩天開唱。值得一提的是，她與男友李鐘碩（正名：李鐘奭）交往2年，兩人感情始終沒變，男方21日更被粉絲拍到現身演唱會，雖然遮得緊，還是被認出真實身份，低調護愛的態度令粉絲被閃到眼瞎。

▲▼GD現身IU演唱會。（圖／翻攝自GD、IU IG）



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IU連續兩天21、22日在首爾開唱，她過往會邀請藝人好友到場觀看演唱會，天王GD（G-DRAGON）在限時動態貼出直擊影片，會後還上傳一張兩人的合照，兩人過去曾推出歌曲〈Palette〉，天王、天后同框照引來眾人朝聖，敲碗他們再度合作。

▲▼李鐘碩與IU低調交往2年，兩人感情沒變過。（圖／Instagram／yi_ru0928授權提供）



天王GD到場以外，IU的男友李鐘碩也被拍到默默現身觀眾席，他雖然戴著口罩、帽子，打扮非常低調，但還是被眼尖的粉絲認出。兩人交往一直以來都很低調，自2022年底認愛後，不曾在公開場合提到對方，但不時會有仍在交往的蛛絲馬跡，李鐘碩21日現身演唱會，更坐實了兩人感情未變，掀起粉絲一陣討論聲。

▲粉絲還拍到秀彬、杋圭找不到位置，來來回回走了3次。（圖／Instagram／yi_ru0928授權提供）



IU演唱會台上帶來精彩演出，台下嘉賓也各個大咖，有趣的是，粉絲還拍到TOMORROW X TOGETHER成員秀彬、杋圭入座時的畫面，兩人因找不到位置，來來回回走了3趟，傻萌性格逗得歌迷忍不住笑出來。