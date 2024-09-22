等了12年！「野獸團」2PM 3位成員訪台開唱　12月TICC會歌迷

記者吳睿慈／台北報導

超過4380個日子的等待，「野獸團」2PM終於要來台灣了！3位成員JUN. K、NICHKHUN、祐榮即將在12月7日於TICC台北國際會議中心舉辦粉絲演唱會，成員相隔12年以團體之姿訪台，引起全台HOTTEST（官粉名）興奮尖叫。

▲「野獸團」2PM成員JUN. K、NICHKHUN、祐榮訪台開唱。（圖／SHOW Office提供）



2PM等了12年以團體之姿訪台，他們跨海傳達訊息：「距離上次我們以團體來台北開唱，算算已經是12年前的事了，真的十分想念大家！當天我們會準備很豐富的舞台內容送給HOTTEST，我們已經開始期待那天的到來，希望大家能來相聚！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

成員除了有各自演藝行程，時不時也會聚集在一起，3人承諾將把2PM一連串經典好歌唱好、唱滿，特別跟所有粉絲熱情喊話：「希望當天我們在唱時，你們也一起跟著唱！」

▲「野獸團」2PM宣布12月TICC會歌迷。（圖／SHOW Office提供）



不僅如此，JUN. K、尼坤與祐榮得知即將次來台會粉絲，除了難掩滿心期待，也期待屆時有時間，能逛逛台北與品嚐記憶中的道地美食小吃。詳情請洽主辦單位SHOW Office。