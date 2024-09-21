又被爆料介入黃曉明婚姻！葉珂喊告「某些粉絲」：惡意中傷我們

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明2022年和Angelababy離婚後，19日公開認愛網紅葉珂，兩人的戀情備受外界關注，由於兩人傳出緋聞時間與男方離婚同一年，導致葉珂多次遭質疑是介入婚姻的小三，她為此一再澄清，21日晚間她又親自發文闢謠，回擊那些自稱是她閨蜜的帳號，且透露已經委託律師處理，會強硬提告。

▲葉珂、黃曉明承認正在交往中。（圖／翻攝自葉珂、黃曉明微博）

葉珂21日晚間透過微博發文，曬出多張網路謠言截圖，打上大大的假字，無奈澄清道「首先，完全不認識葉倪這個人」，並指出「現在網路上假冒是我的朋友和閨蜜，從而對我進行造謠和污衊的人越來越多」，謠言越演越烈，還有「某些粉絲」為了「某種目的」惡意中傷小倆口，有部分網友猜測指的是Angelababy的激進粉絲，她表示黃曉明是老好人性格，不願摻入這種事，但她認為有些話還是得說清楚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉珂發文澄清。（圖／翻攝自葉珂微博）

葉珂進一步指出，部分造謠、誹謗已經開始揚言用非法手段散佈他們的私人訊息，甚至家人也被牽扯進去，嚴重影響生活，她喊道：「這是違法行為，有些網友不要以為是未成年人，就能逃脫法律的制裁，你們的父母也會告訴你們，應該怎麼做一個遵紀守法的公民。」最後她強調目前已經委託律師處理，並且已經對部分嚴重誹謗言論提告，將究責到底。