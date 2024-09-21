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工廠浪浪「瘦到見骨」還差點被吃掉！　李程彬直接帶回家養到胖

記者蕭采薇／台北報導

李程彬去年憑《她和她的她》奪下金鐘獎迷你劇集視帝，他感嘆總覺得去年的金鐘典禮還在不久之前，一晃眼竟要迎來下一屆了。李程彬也表示媽媽、家人與寵物狗發發的支持與陪伴，也是他能不斷堅持的最大動力。

▲李程彬回顧出道歷程，坦言有過不少艱辛。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬去年憑《她和她的她》奪下金鐘獎迷你劇集視帝。（圖／東旭九翔娛樂提供）

李程彬近日發布記者會當日造型的形象照，感謝觀眾粉絲一直以來的支持。說起與寵物發發的相遇經過，令他記憶猶新。原本因為小時候家裡狗狗走失的經歷，讓他跟媽媽都不敢再養狗，深怕再有相同的情況。

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直到李程彬某天上網，無意間看到發發的領養文，本來只是覺得可愛而關注的他，在得知發發的悲慘經歷後，毅然而然決定領養牠。發發原本是在一間工廠的流浪狗，當時其他流浪狗都被不明人士抓走吃掉，好在發發當時懷孕而逃過一劫。

▲李程彬回顧出道歷程，坦言有過不少艱辛。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬非常疼愛寵物狗發發。（圖／東旭九翔娛樂提供）

李程彬說：「發發當時只有十幾公斤，瘦到都看得到骨頭，而且可能有被虐待過非常怕人。所以發發剛開始超級怕我，我還被咬過，只能隨著時間慢慢熟悉，讓牠卸下心防。而且牠真的非常乖，從我領養牠到現在這十年，牠不會叫也不會拆家，出門時會一直緊緊跟著我。」

▲李程彬回顧出道歷程，坦言有過不少艱辛。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬回顧出道歷程，坦言有過不少艱辛。（圖／東旭九翔娛樂提供）

李程彬笑說相較剛領養時的瘦弱可憐，現在發發反而是吃得太好太胖了，每次去看醫生都被耳提面命發發太胖要減肥。李程彬笑說「偏偏發發跟其他狗完全不一樣，牠超級懶得動、不愛出門，反而都是我拉著牠去散步、爬山。而且牠很愛安靜，如果家裡音量太大，牠還會躲進房間或廁所，直到音量回復正常才肯出來。就是一隻很需要個人空間的狗，我有時都覺得牠個性比較像貓。」

 

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