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出國工作出事了　坤達怒嗆曾子余「你找死是不是」

記者葉文正／台北報導　

《綜藝玩很大》吳宗憲領軍KID、坤達，與黃鐙輝、曾子余、舒子晨Nikita、何美、阿樂、草莓，繼續前進越南芽莊，闖進當地最大的水上樂園，吳宗憲介紹：「越南芽莊最大的水上樂園，可說是越南的迪士尼。」一旁KID則驚呼：「真的假的！」吳宗憲立即補充說明：「大，有個缺點，就是我們會玩很大！」

▲坤達(左一)怒嗆KID。（圖／好看娛樂）

▲坤達(左)怒嗆曾子余。（圖／好看娛樂）

雖然安排了不少歡樂的遊園成行，但當大家一聽到遊戲關卡名稱「跑跑越南通」，黑隊隊長坤達立即發聲表示：「跑跑這兩個字真的都不太好。」本集節目久違的大逃殺再度出現，黃隊隊長KID使出全力奔跑在背後襲擊並撕下黃鐙輝的名牌立功，之後黃隊曾子余叫囂點名黑隊隊長坤達，讓坤達忍不住嗆聲：「傻傻的，你找死是不是。」較勁意味濃厚。

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▲坤達(左一)怒嗆KID。（圖／好看娛樂）

▲《綜藝玩很大》收集頭頂桶子的泥漿數量，黃鐙輝(左)、坤達(右)。。（圖／好看娛樂）

吳宗憲、 KID、坤達驚喜現身夢時代快閃見面會，與現場觀眾熱情互動相見歡，不少熱情粉絲一早就來支持坤達，就有粉絲留言表示「一早帶著女兒來追星也是搖滾區做了個陽春應援牌希望被坤達看到，結果好幸運被抽到，讓女兒圓一個有帥爸爸的夢。」見面會現場還有粉絲熱情提問憲哥會不會有機會看到憲哥在節目中下去跑，結果立即被搞笑叫警衛：「抓去丟在澄清湖！」

▲坤達(左一)怒嗆KID。（圖／好看娛樂）

▲黃鐙輝(左起)、何美、舒子晨、坤達、吳宗憲、KID、草莓、阿樂、曾子余。（圖／好看娛樂）

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