記者吳睿慈／綜合報導

南韓演歌歌手樸瑞鎮於2013年出道，為了打開知名度，他直到2017年做了許多快閃街頭演出，漸漸闖出名聲。他18日出演談話性節目《Radio Star》，坦言自己花了不少錢「動臉」，除了眼球、耳朵以外，該整的地方都有動過，就連頭髮都有做植髮手術，砸金韓幣1億元（約台幣250萬元），他大方公開動手術前的照片，驚人對比引起全場驚呼。

▲樸瑞鎮承認花了台幣250萬整形。（圖／翻攝自MBC YouTube）



樸瑞鎮對於外貌的改變毫不諱言，大方承認動整形手術，「鼻子一次、眼睛三次，我追求自然，所以注射性的微整跟牙齒的錢花最多」，他甚至連植髮也有嘗試，把後腦勺的頭髮移到前面。主持人虧他「有哪些部分還是原本的嗎？」他幽默笑喊：「耳朵跟眼球都是我原本的！」

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▲樸瑞鎮公開7年前未整形的照片。（圖／翻攝自MBC YouTube）



爆笑的是，樸瑞鎮日前還入選節目挑選「整形整得好前5名歌手」，粉絲為他抱不平留言回應「他（樸瑞鎮）只有動眼睛跟牙齒」，樸瑞鎮在節目上正面回應：「很謝謝粉絲留言為我護航，但我能動的都動了！」全場笑出來。

樸瑞鎮在節目上公開7年前的照片，以前的他單眼皮，鼻子也沒那麼立體，皮膚與牙齒並沒有現在精緻，如今進化成美男子，他感到很滿意，大方公開整形史，引起話題討論。