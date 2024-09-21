張韶涵心痛哭了！生母捲上億叛逃「我逼自己成長」　痛訴隱忍23年陰霾

記者田暐瑋／綜合報導

歌手張韶涵近年來將事業重心轉向大陸，近來正在舉行巡迴演唱會的她，近日面對鏡頭談起出道23年來的辛酸血淚，對過去遭雙親指控棄養，家庭成為外界關注焦點，她語重心長地表示：「我逼自己成長，要知道倘若當時黑化的話，我今天就唱不出溫暖的歌。」

▲張韶涵提到過往心酸哭了。（圖／翻攝自張韶涵微博）

回首剛出道時，明明喜歡唱歌，卻被迫變成演員，張韶涵坦言曾經忍受極大的壓力和疲憊，甚至受到不公平對待而感到無助，連公司都冷眼旁觀，一度因為工作排太滿生病住院，怎料工作人員竟不諒解地譏諷她「挑時間生病」，讓她相當心寒：「在你身邊的工作夥伴，你把她當成家人，因為利益想要背叛，還不如一個陌生人的善意。」

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直到2015年，張韶涵擺脫家庭因素，在大陸成都舉辦首場大型演唱會，也是第一次由自己加入策畫的演出，一登場就激動落淚，她重新回顧當時影片，也跟著哭了出來，心疼說：「這個女生怎麼那麼辛苦。」雖然遭遇許多挫折，但好勝的她並未氣餒，「我必須要變得更強，所以我當時並沒有很喪的一種心態，你越激我，我肯定越強，你越看不起我，我越強，並且我要在最短的時間內發光發熱。」

▲張韶涵提到過往心酸哭了。（圖／翻攝自張韶涵微博）

如今完成給自己的目標，完成了100場的演唱會，張韶涵感動寫下：「這中間有過躊躇停頓，有過仿徨失落，可我依舊因為堅持夢想，走到了今天。『不唱歌會死』嗎？我可能真的會！不唱歌的張韶涵也不會完整。在風暴中心，我逼自己成長，當輿論退潮，我也想持續為每個堅韌的朋友點亮心裏通往夢想的路。要知道倘若當時黑化的話，我今天就唱不出溫暖的歌。」