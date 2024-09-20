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台灣之光！他9歲就奪世界冠軍　驚人成績「連羅志祥都有關注」

記者蔡琛儀／台北報導

9歲街舞神童NANA以首支單曲〈Turn It Up〉進軍歌壇。NANA自五歲起學習舞蹈，更征戰日、韓、美、法、瑞士等世界各地國際賽事，並於去年一舉奪下法國霹靂舞世界大賽冠軍及南韓BBIC國際街舞賽事冠軍，更在羅馬尼亞達人秀上獲得華人史上首個「金色按鈕」。

▲▼九歲Bboy NANA推出道單曲〈Turn It Up〉。（圖／開心果娛樂提供）

▲九歲Bboy NANA推出單曲〈Turn It Up〉。（圖／開心果娛樂提供）

NANA表示，自己從小就視「亞洲舞王」羅志祥為偶像，並以他為榜樣向他看齊。他透露自己在KTV的招牌歌正是羅志祥的〈精武門〉，也會跟著又跳又唱，兩人日前在練舞教室相見歡，讓NANA雀躍合照，兩人更一起開心地吃冰聊天，NANA笑說：「小豬哥哥說有看完我所有的表演影片！覺得好開心！而且他還教我平時表演時應該怎麼安排，然後大招要放在哪裡會最酷最炸，這些技巧我都偷偷學起來，小豬哥哥跳舞超好看，想跟他看齊！」

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NANA的首支單曲〈Turn It Up〉以朗朗上口的第一人稱歌詞佐以派對嘻哈電音曲風，讓NANA娓娓道來自己霹靂舞生涯功績。製作人大隸特別力邀愛紗來跨刀，他直呼：「愛紗姐姐很漂亮，很像洋娃娃！」他透露跟愛紗錄音時還學到錄音小撇步，「我學愛紗姐姐跟著節奏律動，就能對到節拍，覺得她超專業！」愛紗特別鼓勵NANA，不僅稱讚他學習得很快，更要他放輕鬆唱，「在舞台上就玩得開心就好，不要有壓力。」

▲▼九歲Bboy NANA推出道單曲〈Turn It Up〉。（圖／開心果娛樂提供）

▲NANA開心與羅志祥相見歡。（圖／開心果娛樂提供）

為了這支單曲， NANA特別拜歌手林采欣為師學唱歌，初試啼聲的他一周五天反覆練發聲基本功，連咬字、換氣都樣樣來，花了一個月苦練的他難忘練唱時咬到舌頭瘀青發紅的痛苦，但他仍覺得新鮮：「覺得很開心很好玩！以後演出就可以用自己的歌！」

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