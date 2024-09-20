林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

▲林千又曾為了控告富商前男友傷害案件，在律師陪同下親自出庭。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人林千又2月間自曝多張受傷照片，指控富商男友賴彥村施暴，還涉嫌侵入她的住處，偷走14個愛馬仕包，賴彥村則反控林千又踹壞座車內螢幕，雙方互告後，檢察官原安排進行調解，但傳出2人因上百萬元的調解差額過大而失敗，台北地檢署20日依傷害、毀損等罪將2人都提起公訴。

檢警調查，林千又原本和賴彥村同居，林千又雖在2023年11月就曾向法院聲請保護令，2人仍維持男女朋友關係，2024年2月15日晚間近10點左右，2人和友人聚餐結束，由賴彥村的司機載送2人回家，途中2人因感情問題發生爭執，在車上就發生衝突。

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司機趕忙把車子停在台北市敦化南路二段上，賴彥村和林千又下車繼續吵，喝了酒的賴彥村涉嫌當街拉扯林千又的頭髮、四肢，並以寶特瓶丟擲林千又，後來2人回到林千又住處，又想翻桌洩憤，結果導致茶几桌面與桌腳分離。

▲富商賴彥村被起訴傷害、毀損等罪。（資料照／記者劉昌松攝）

至於林千又則涉嫌在衝突過程中，出手抓傷賴彥村的雙臉頰、頸部及前胸，還抓破賴彥村的衣服，另在以重物打破車上的電視螢幕，下車後還把左後側門踹凹。檢察官根據雙方提出的驗傷單等證據，起訴林千又與賴彥村分別涉嫌傷害、毀損等罪。

另外針對林千又曾公開指控被侵入住宅偷走愛馬仕包的部分，因當時2人同居，賴彥村持有鑰匙、可自由進出，且賴彥村在衝突後隔天凌晨酒醒，就把愛馬仕包送回，難認有侵占等犯罪意圖。

林千又、賴彥村互控妨害名譽部分，雖然用詞都較為激烈、尖銳，但不是有限定好友閱覽、未指名道姓，就是發表個人主觀感受，不構成誹謗、公然侮辱等犯罪。而曾幫賴彥村發言批評林千又的郭永福，則是聽了當事人說法後，提出意見表達，並非無中生有獲無端捏造，因此被林千又控告妨害名譽也不起訴。