ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安心亞「想跟醫生交往」真的收到訊息了！反應全被拍 阿Ken：虛偽

記者潘慧中／綜合報導

安心亞日前在《同學來了》坦言，「我一直都很想要跟醫生交往看看」，只是苦於始終沒有機會認識到醫生朋友。沒想到節目播出後，真的有一名醫美醫師傳訊息表達想交友的意願，她的真實反應也全被拍了下來。

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲真的有醫生留訊息表示想和安心亞當朋友。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作夥伴阿Ken在化妝室跟安心亞透露，「有一個醫美的醫師留訊息說要跟妳交友，妳為什麼不回他？」安心亞頓時露出尷尬苦笑，一時答不出來，讓阿Ken開玩笑嗆：「也太虛偽了吧！給他！」

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞頓時露出尷尬苦笑。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

在該則Instagram限時動態結束前，安心亞一個字都答不出來，事後才轉發這則限動表示「我審慎評估中」。

不久後，得知有一名律師傳訊息詢問「難道律師錯了嗎」後，安心亞表示其實也可以，「那你就私信我囉」，瞬間逗得全場大笑，「法師禪師也不排斥。」

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲安心亞開放律師、法師、禪師交友。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

事實上，她日前坦承已經單身超過5年，在節目中被問到擇偶條件時，她私心希望是45歲以下未婚的醫生，「真的很喜歡醫生」，也喜歡醫生穿醫師袍的模樣，「很帥」，希望阿Ken如果有認識醫生的話能介紹給她。

▲安心亞外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

葉珂被爆懷孕養胎中！　黃曉明赴朋友聚會狂加菜「我家孕婦要吃」

葉珂被爆懷孕養胎中！　黃曉明赴朋友聚會狂加菜「我家孕婦要吃」

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

奎丁接業配被要求「講下流台詞」　傻眼轟廠商物化女性：當我賣X的

奎丁接業配被要求「講下流台詞」　傻眼轟廠商物化女性：當我賣X的

林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

吳謹言開拍新戲「側拍肚子明顯隆起」！　結婚7天第3次瘋傳懷孕

吳謹言開拍新戲「側拍肚子明顯隆起」！　結婚7天第3次瘋傳懷孕

AV女優本鄉愛「宣布無限期休業」！　達人嘆：要做好心理準備

AV女優本鄉愛「宣布無限期休業」！　達人嘆：要做好心理準備

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

葉珂被爆懷孕養胎中！　黃曉明赴朋友聚會狂加菜「我家孕婦要吃」

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

奎丁接業配被要求「講下流台詞」　傻眼轟廠商物化女性：當我賣X的

林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

安心亞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台灣之光！他9歲就奪世界冠軍　驚人成績「連羅志祥都有關注」
  2. 新FIFTY FIFTY新歌出了！　「旋律編舞超中毒」獲讚：選曲能力超強
  3. Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補　韓網暴怒
  4. 百萬YTR開箱「北市第一凶宅」！回家才發現…錄到怪聲了 公開超毛音檔
  5. 林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴
  6. 《百靈果》凱莉只顧2hrs「嬰兒一直爆哭」！驚覺原因：長大適應力很強
  7. 果然是劉在錫！　國稅局驚呆「怎麼查都零瑕疵」：國寶級誠實申報
  8. Jessi掰了朴載範8個月「全新2大公司動態」！　新品牌取名超符合她
  9. 安心亞「想跟醫生交往」真的收到訊息了！反應全被拍 阿Ken：虛偽
  10. 李明依曝中秋姊妹聚「演藝圈大咖齊聚」！　張小燕燦笑緊摟張清芳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366