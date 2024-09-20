安心亞「想跟醫生交往」真的收到訊息了！反應全被拍 阿Ken：虛偽

記者潘慧中／綜合報導

安心亞日前在《同學來了》坦言，「我一直都很想要跟醫生交往看看」，只是苦於始終沒有機會認識到醫生朋友。沒想到節目播出後，真的有一名醫美醫師傳訊息表達想交友的意願，她的真實反應也全被拍了下來。

▲真的有醫生留訊息表示想和安心亞當朋友。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）



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工作夥伴阿Ken在化妝室跟安心亞透露，「有一個醫美的醫師留訊息說要跟妳交友，妳為什麼不回他？」安心亞頓時露出尷尬苦笑，一時答不出來，讓阿Ken開玩笑嗆：「也太虛偽了吧！給他！」

▲▼安心亞頓時露出尷尬苦笑。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）



在該則Instagram限時動態結束前，安心亞一個字都答不出來，事後才轉發這則限動表示「我審慎評估中」。

不久後，得知有一名律師傳訊息詢問「難道律師錯了嗎」後，安心亞表示其實也可以，「那你就私信我囉」，瞬間逗得全場大笑，「法師禪師也不排斥。」

▲安心亞開放律師、法師、禪師交友。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）



事實上，她日前坦承已經單身超過5年，在節目中被問到擇偶條件時，她私心希望是45歲以下未婚的醫生，「真的很喜歡醫生」，也喜歡醫生穿醫師袍的模樣，「很帥」，希望阿Ken如果有認識醫生的話能介紹給她。

▲安心亞外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

